Tifosi Inter prendono posizione su pace Icardi-Perisic

Per Maurizio Pistocchi la chiave resta sempre Wanda Nara, la moglie agente di Icardi che condiziona umori e…contratti ma in casa-Inter si discute della possibilità che davvero si possa parlare di pace tra il bomber argentino, il club ed anche Perisic, che sembrava il suo nemico numero uno. Il gesto di Maurito di lasciare il rigore al croato è stato apprezzato da tutti o quasi ma da qui a parlare di caso chiuso ce ne passa. Pistocchi su twitter è criptico: “Pace fatta tra Icardi e l’Inter? La vicenda è così delicata che è difficile dirlo: cherchez la femme, è sempre la soluzione”.

LE REAZIONI – I tifosi nerazzurri si dividono. C’è chi scrive: “Secondo me Perisic è stato scorretto ad andare a togliere il pallone dalle mani di Icardi, che è stato un signore a cederglielo e a congratularsi con lui dopo il rigore. Lo hanno umiliato e continuano a farlo.Avrà anche sbagliato lui all’ inizio, ma società e compagni hanno esagerato” o anche: “Spalletti conferma le parole che disse lo scorso anno Ilary, ha tolto la fascia a Icardi senza un motivo valido ( noi non lo sappiamo) gli ha tolto il ruolo di rigorista senza motivo, sta appoggiando vergognosamente gli slavi.Perché Perisic non ha tirato il rigore in Germania?”.

LA POLEMICA – Di sicuro c’è che in casa nerazzurra non c’è mai vera pace anche quando si vince: “Marotta si è stancato di ripetere 1000 volte che la decisione è stata presa dalla società ma voi fate finta di non capire dando la colpa a Spalletti”. Per molti Wanda non è la chiave giusta: “La femme non è la soluzione ma il problema purtroppo, ha rovinato prima un uomo, poi un altro ed infine una intera squadra facendo incazz il popolo nerazzurro, è peggio dell’herpes”. La preoccupazione resta: “Intanto grazie al mese di riposo Icardi ha la forma fisica di Valero e non segna da novembre su azione.. Brava Wanda e bravo lui..a giugno si libera un attico in San Siro se siete interessati”. La divisione anche: “Pace fatta. Rimane sia Icardi sia Perisic sia Spalletti. So forti e devono rimanere” cui subito arriva la replica ironica: “Certo, come no. Così l’anno prossimo cominciamo la guerra dal primo agosto direttamente”.

SPORTEVAI | 15-04-2019 10:53