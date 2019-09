Tifosi Inter scatenati contro Sarri

Prepariamoci a battutine più o meno velenose, a frecciatine e a chissà cos’altro nella settimana che porta a Inter-Juventus ma in realtà la super-sfida è già partita, almeno a livello verbale. Quello che sembra destinato, dopo tantissimi anni, ad essere il duello che vale lo scudetto ha avuto nei giorni scorsi tanti antipastini più o meno gustosi e non sono mancate stoccate anche dopo gli anticipi di ieri.

I PRECEDENTI – Già ai tempi di Napoli non era cosa insolita sentire Sarri “snobbare” i rivali a livello verbale. Più di una volta quando gli veniva chiesto se avrebbe visto in tv la partita della Juve, il tecnico di Figline alzava le spalle e diceva: “No, andrò a far fare una passeggiata al mio cane”.

LE PAROLE DI SARRI – Ieri quando è stato chiesto un parere sull’Inter, il tecnico della Juve ha avuto un’uscita singolare (e magari poco credibile): “L’Inter non l’ho ancora vista quest’anno, non ho idea di come sia. Leggo che sta facendo bene, ma non avevo dubbi, visto chi l’allena. Per ora penso a noi e alla partita di Champions con il Leverkusen, vedrò le partite dei tedeschi”.

LE PAROLE DI CONTE – Toni diversi quando la stessa domanda è stata fatta a Conte sulla Juve: “Ho visto qualche partita della Juventus, parliamo di una squadra forte che viene da otto scudetti vinti in maniera importante. Ha una rosa importante, ci rende orgogliosi di arrivare allo scontro diretto con 18 punti in classifica”.

LE REAZIONI – Sui social sono arrivate le repliche offese dei tifosi dell’Inter: “Ma chi ti crede Maurizio, chi ti crede” o anche: “So che non è la stessa cosa, comunque io non ne ho vista nemmeno una della Juve…”, oppure: “Non sai che ti perdi”

L’IRONIA – I commenti sono intrisi di ironia: “Conte le ha viste tutte…. Questa affermazione è da sborone….” o anche: “Intendeva dell’Inter di Porto Alegre“, oppure: “Manco io mi sono accorto che alleni la Juve”.

LA PAURA – In pochi credono alle parole di Sarri: “Ipocrita!”, “Falso” o anche: “Vuole dire che non è amante del calcio, uno che non vede Inter -Milan o Inter -Lazio,se no ha paura del Inter”, oppure: “Ma sai quando gliene frega a Sarri dell’Inter…al massimo guarda quelle del Napoli”.

QUI JUVE – Non mancano le reazioni, di ben altro tenore, degli juventini su twitter: “Perché perdere tempo?” o anche: “Ha detto di non averla vista perché si è concentrato sugli avversari di turno. Da mercoledì in avanti guarderà tutte le partite giocate dall’Inter”, oppure: “Non ti sei perso nulla…” ma c’è qualcuno che si preoccupa: “Forse è il caso di fare qualche seduta notturna per recuperare, perché quelli corrono”.

SPORTEVAI | 29-09-2019 10:30