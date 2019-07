Tifosi Inter scatenati dopo le parole di Conte

Sedotto e abbandonato. Perisic doveva essere l’uomo in più, l’esterno di gamba capace di fare tutta la fascia col doppio ruolo di incursore e contenitore ma è bastata la prima vera partita perchè Conte cambiasse idea sul croato. Nella sconfitta col Manchester United il croato è stato l’unico veramente bocciato dal tecnico dell’Inter, che lo ha giudicato inadeguato per quel ruolo. In soli 90′ Perisic è passato dall’essere titolarissimo a possibile esubero. Un’esagerazione? Di sicuro Conte difficilmente tornerà indietro ma le sue parole – che si sommano a quelle di amarezza e fastidio per un mercato in ritardo – continuano ad allarmare la tifoseria interista, già depressa per il primo vero ko.

LO SFOGO – In attesa che arrivino gli attaccanti e con una rosa ancora incompleta, l’Inter ora rischia altre figuracce nell’ICC – in particolar modo contro la grande rivale Juventus – e il nervosismo ormai affiora da ogni poro. Soprattutto tra i tifosi che non hanno apprezzato come anche Perisic sia finito sul banco dei bocciati. Sui social scatta il panico: “E quindi Conte, dopo Icardi e Naingollan, ha praticamente fatto fuori anche Perisic. Anche lui in attesa di essere venduto a prezzo di saldo. Marotta e Conte, i nostri infiltrati!” o anche: “Dichiarazioni assurde che mettono in estrema difficoltà la società. Svalutazione degli asset clamorosa, autogol colossale”. C’è chi mette in ordine i problemi: “Riepiloghiamo la situazione: 1) Icardi da cedere. 2) Nainggolan da cedere 3) #Perisic praticamente bocciato, salvo sorprese da cedere. 4) Icardi da rimpiazzare. 5) Nainggolan da rimpiazzare. 6) Perisic da rimpiazzare o fiducia in Dalbert? Buona fortuna Inter!”.

LE REAZIONI – Nessuno quasi difende il tecnico: “Conte continua a farsi amici” o anche: “Sta cosa di Perisic non adatto a fare tutta la fascia è chiaramente una scusa per liberarsene. A Conte va bene Candreva che non sa difendere ed è incapace sul gioco aereo mentre Perisic che si è sempre sacrificato e ha sempre fatto dei recuperi assurdi non va bene?!”, oppure: “Ma dico io che bisogno c’era di giustiziare Perisic arrivati a questo punto… “. C’è chi ironizza (“Il ruolo prevedeva di giocare seriamente per più di 120 secondi”) ma la maggioranza è furiosa: “Quindi a un mese dall’inizio della stagione, con ancora 2 attaccanti e un centrocampista titolari da prendere, ci accorgiamo che Lazaro e Perisic non sono adatti al 3-5-2 e al momento non ci sono alternative a Candreva (Candreva!) e Asamoah. Bravi tutti”.

SPORTEVAI | 21-07-2019 08:44