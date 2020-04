Tifosi Inter spiazzati: Conte li vuole davvero?

Che nel mercato che verrà gireranno pochi soldi è assodato: si andrà avanti a prestiti e scambi, salvo colpi di scena al momento inipotizzabili, ma tra le conseguenze dell’emergenza legata al Corona Virus c’è il crollo dei prezzi dei cartellini e le difficoltà per parecchi club a riscattare i giocatori alle cifre pattuite mesi fa. Da qui parte la Gazzetta che rivela che l’Inter sarebbe pronta a riprendersi due giocatori, ovvero Perisic (ora al Bayern) e Nainggolan (ora al Cagliari) per non perdere troppi soldi mentre per Icardi – per il quale il Psg non sembra orientato a spendere 70 milioni per il riscatto – si vedrà.

Il rientro degli esclusi, da Nainggolan a Perisic

Nella scorsa sessione di mercato tutti e tre furono quasi “epurati” sia per ragioni tecniche che di spogliatoio, viste le tante liti intestine che avevano caratterizzato l’era Spalletti, ora che succederà?

La perplessità dei tifosi per il ritorno di Nainggolan e Perisic

Sui social il popolo nerazzurro si spacca. C’è chi approva: “Sono d’accordo che questa sia la linea: le società che vantano i diritti di riscatto non debbono prenderci per la gola; o pagano quanto pattuito, o ci restituiscono i giocatori che sono, dal punto di vista tecnico, assolutamente idonei a stare nella rosa dell’Inter”.

Le critiche dei tifosi a Marotta

I tifosi con la memoria buona ricordano: “E pensare che meno di un anno fa si esaltava il lavoro di Marotta (che resta un eccellente dirigente) per i potenziali 150 milioni guadagnati con 3 esuberi. Il problema è ke per il momento son rimasti “potenziali”, o anche: “Ennesimo capolavoro di Marotta”.

I favorevoli al ritorno

La notizia per alcuni tifosi è da festeggiare: “Va benissimo, meglio averli in squadra, lotteranno per avere un posto, l’anno scorso erano sicuri di averlo e questo farà la differenza in positivo se resteranno all’Inter” o anche: “Vedremo. Scarsi non sono. In rosa ci starebbero, con previsione di nuove multe salatissime se sgarrano; e l’intransigenza di Conte che si potrebbe pure allentare vista la straordinarietà dell’epoca in cui viviamo. Altrimenti li mettiamo nel famoso giardino di Moratti…. “.

C’è chi fa un distinguo: “Nainggolan lo tengo ad occhi chiusi, Perisic io ero rimasto che lo volevano riscattare, no comment per Il terzo” oppure: Il Ninja è quello che a pelle mi sta meno sulle scatole dei tre, ma è sempre quello che qualche settimana fa ha dichiarato che è gli è risultato più difficile staccarsi dalla Roma che giocare per l’Inter, ergo questa gente non serve”.

Fioccano i commenti: “Nessuno dei tre giocherà nell’Inter il prossimo anno” oppure: “Per me come quinto di sinistra Perisic può fare molto bene. Considerando che siamo stati un anno con Biraghi” e infine: “Il problema è Perisic. Con Conte non ha un collocamento tattico”.

