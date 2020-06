Tifosi Inter, stavolta lo sgarbo alla Juve non piace

E’ la caccia al bomber la vera ossessione dell’Inter in queste settimane. La prospettiva sempre più concreta di perdere Lautaro Martinez, sedotto dalla prospettiva di giocare con Messi al Barcellona, sta spingendo Marotta a dragare il mercato alla ricerca di un’alternativa valida. Finora a vuoto troppi tentativi, da Mertens a Cavani passando per Timo Werner ma radiomercato ora propone un’altra vecchia conoscenza del calcio italiano.

Marotta punta su Morata dell’Atletico Madrid

I nomi sul taccuino del dg dell’Inter restano molti: a Londra per Aubameyang la situazione resta liquida mentre su Moussa Dembélé, rivelazione del Lione, il Manchester United sarebbe ormai troppo avanti per tentare una rimonta. Quella su Morata è invece una porta che si sta aprendo, e il fatto che l’Atletico sappia già dell’interesse nerazzurro, significa che qualche intermediario ha già avvicinato la dirigenza madridista per prendere le coordinate del possibile affare come scrive Tuttosport.

Uno sgarbo alla Juventus sul mercato

Sarebbe uno sgarbo alla Juve, dopo l’attaccante spagnolo ha giocato (e bene) nel primo anno di Allegri. Era amatissimo dai tifosi bianconeri Morata ma chissà come la prenderebbero se vestisse la maglia interista.

La soluzione Morata non piace ai tifosi dell’Inter

Il problema è che sono proprio i fan nerazzurri a non fare i salti di gioia, a leggere quanto scrivono sui social: “Morata, Belotti, Chiesa, tutti nomi da pelle d’oca. I giocatori che possono sostituire Lautaro Martinez sono 3: -Aubameyang -Martial -Gabriel Jesus” o anche: “Che brutto risveglio leggere di Morata”.

C’è chi scrive: “Morata ha perso grinta agonistica da quando a Londra ha sofferto di depressione, non s’è più ripreso. Ci ha provato Simeone, ma niente. Lasciamo stare” e chi ricorda: “Morata non è quello che segnò a San Siro e fece la pagliacciata degli occhiali da sole e del cocktail?”.

La maggioranza è contraria: “Icardi e Lautaro – OUT Chiesa e Morata – IN Sarebbe la disasterclass del decennio, Beppe” e infine “Tutti ma non Morata, piuttosto Lasagna/Caputo”.

Poche le voci a favore come quella di un tifoso che ci crede: “Non sarà più quello di una volta, ma con Conte potrebbe tornarlo tranquillamente”.

SPORTEVAI | 08-06-2020 10:00