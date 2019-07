Tifosi Juve contrari a un ritorno: pagliaccio e mercenario

Il passato che ritorna è Buffon, basta. Altri rientri non sarebbero graditi. Questo il verdetto dei tifosi della Juventus alla notizia che vorrebbe Dani Alves pronto a rivestire la maglia bianconera. Dopo l’Inter, il terzino brasiliano – un uscita dal Psg – avrebbe sondato anche la Juve, la stessa squadra che aveva abbandonato sbattendo la porta un paio di estati fa e a cui non aveva riservato parole dolci. Se Paratici vendesse Cancelo proprio sulla destra ci sarebbe la necessità di affiancare qualcuno a De Sciglio. E allora anche l’opzione Dani Alves potrebbe essere presa in considerazione. Anche perchè non ci sono più alla Juve Allegri e Marotta, con cui il giocatore non aveva più buoni rapporti.

LO SFOGO – Quando andò al Psg, però, Alves fu durissimo nei confronti dell’ambiente bianconero: «Ho passato un anno un po’ spiacevole in Italia, a Torino. Mi sono sentito ingannato da quando non ho ottenuto ciò che mi era stato promesso. E questa è la peggior sensazione che ci sia. Ho fatto la storia con la Juventus e ho potuto chiedere ad alcune persone cosa pensassero del Daniel Alves-calciatore. Non c’è una sola persona che non mi ami. Una cosa completamente diversa è la relazione con coloro che mi hanno portato lì, quello che mi hanno detto. Per questo la mia decisione è stata quella di andare via. Rispetto molto la storia della Juventus e ho molti amici lì ma ho sentito che mi hanno deluso e ho lasciato la Juventus».

LE REAZIONI – In realtà però oggi non sono in tanti ad amarlo, a leggere sui social i commenti dei tifosi della Juve all’idea di ritrovarselo in squadra: “A calci in c…, lo riprenderei, cosa inutile” o anche: “Chi dimentica la sua uscita di scena è complice. Il pluridecorato CR7, è arrivato alla Juve, con umiltà e dedizione che non si trovano nemmeno in certi ventenni. Questo pagliaccio. invece ci trattò come degli appestati a suo tempo”, oppure: “Meglio De Sciglio. Italiano ed onesto, che un mercenario straniero che ha sputato sul piatto dove ha mangiato!”. Unanime il parere dei fan della Signora: “Dopo le sue dichiarazioni,può smettere col calcio anche subito…ormai è un giocatore finito già da 2/3anni” o anche: “Manco se si toglie tutti i tatuaggi come segno di pentimento” e infine: “Per il calciatore Dani Alvesi si, per come ci ha trattati no. Vuoi andare via? Vai, ma non gettare m… “.

SPORTEVAI | 13-07-2019 11:10