Tifosi Juve contro Bonucci: Come ti permetti di dire certe cose?

“Ci sono stati buu razzisti a Kean dopo il gol ma quando si fa goal bisogna pensare ad esultare con la squadra e basta , lo sa pure lui che poteva fare qualcosa di diverso. E’ colpa a metà tra Moise e la curva, noi dobbiamo essere d’esempio”. La bacchettata di Bonucci a Kean per le provocazioni al pubblico di Cagliari è stata una secchiata d’acqua in faccia per tantissimi tifosi della Juve. Il difensore (ma anche Allegri che pure è stato poco tenero con il baby-bomber dicendo “Deve evitare alcune esultanze e qualche gesto lezioso di troppo. Bisogna avere rispetto dell’avversario”) è entrato nel mirino del mondo del web. Tutti si schierano apertamente con Kean. E se Fabio Ravezzani su twitter sottolinea un altro aspetto (“Trovo inconcepibile che Allegri e Bonucci critichino Kean per la sua misurata esultanza dopo i cori razzisti a Cagliari e non abbiano speso una sola parola per quella aborigena di Cr7 dopo l’eliminazione dell’Atletico Madrid”) il popolo bianconero non perdona Bonucci, con cui il rapporto è sempre sul filo di lana dopo il tradimento dell’anno scorso.

LE REAZIONI – Si parte: “Bonucci ha perso un grande occasione per stare zitto” o anche: “Comunque, un tizio che esulta guardando i tifosi ospiti mimando il gesto di sciacquarsi la bocca che dice a un tizio di colore che ha sbagliato ad esultare semplicemente stando fermo in silenzio sotto le bordate di fischi razzisti non si può sentire” oppure: “Con che diritto va a criticare l’esultanza di Kean dopo che lui stesso l’ha fatta in faccia a noi??? Che ha fatto Kean di sbagliato?”.

IL NERVO SCOPERTO – Il punto debole è ancora quel passaggio al Milan dello scorso anno: “Penso che stasera hai fatto ricredere gli Juventini che ti avevano perdonato. Dovremmo smettere tutti di seguirti e supportarti visto che tu non supporti il tuo compagno di 19 anni…” o anche: “Ma come, quando lo stadio della Juve ti fischiava perché indossavi la maglia del Milan, tu potevi esultare provocando e adesso che Kean esulta per una giusta causa non può farlo?? Anche oggi hai commesso il tuo solito errore al 90esimo. Nausea”. Nessuna giustificazione per il difensore: “Kean non ha nemmeno l’1% di colpe,e lui doveva anziché criticarlo rimarcare il pessimo atteggiamento di quei pochi ignoranti che prima è dopo il suo gol lo hanno bersagliato” e infine: “Ma come ti viene in mente di dire 50% di responsabilità. Anche queste tue parole hanno permesso a Giulini di affermare che gli ulutati non ci sono stati prima del fatto e che Matuidi ha fatto una sceneggiata. Il razzismo è una cosa seria!”.

SPORTEVAI | 03-04-2019 10:05