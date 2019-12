Tifosi Juve divisi: Beato lui ma resta un grande

Ora che è diventato ufficiale è già tempo di rimpianti. Smentite le voci di affare saltato, Mario Mandzukic giocherà in Qatar nell’Al Duhail dove ritroverà Mehdi Benatia. Il croato ha firmato un contratto di 18 mesi e percepirà poco più di 10 milioni di euro, mentre la Juventus incasserà 5,5 milioni.

SEPARATO – Era ormai un separato in casa Mandzukic, che da quando è arrivato Sarri sulla panchina bianconera non ha più giocato nella Juve nonostante un rinnovo firmato solo nello scorso aprile.

LA CARRIERA – L’attaccante era arrivato a Torino nell’estate del 2015 dall’Atletico Madrid e in 4 anni e mezzo alla Juventus ha vinto 4 scudetti e 3 Coppe Italia, con l’aggiunta di 2 Supercoppe italiane.

LE REAZIONI – Sui social il popolo juventino è diviso ma la stragrande maggioranza già lo rimpiange: “Ti rimpiangerò, campione, per tutte le volte che mi hai fatto godere. Non ti si può sostituire perché non hai eredi. Buona fortuna, Mario” o anche: “Beato lui che non ha più Sarri come allenatore!! Grazie di tutto mitico”.

GRATITUDINE – C’è chi scrive: “Eternamente grato per ogni battaglia combattuta. Molte vinte, alcune perse. Sempre senza paura” o anche: “Peggio di un amore che finisce c’è solo un amore che finisce male. E noi non avremmo voluto che finisse così per tutto quello che hai dato alla Juventus”.

IL RIMPIANTO – Il finale della storia d’amore con la Juve ha lasciato l’amaro in bocca a tutti: “Per quanto mi riguarda una delle cessioni più ‘dolorose’ di questi 9 anni; se ne va il mio giocatore preferito della rosa degli anni scorsi. Giocatore unico, leggenda bianconera a tutti gli effetti, peccato per l’epilogo perchè questa storia meritava tutt’altra fine” o anche: “Ancora una volta regaliamo un signor giocatore per un pacchetto di noccioline“.

VEDOVE – Non mancano le voci fuori dal coro, come chi sottolinea: “Spiace per le vedove, niente condoglianze ma opere di bene. E comunque: 1) l’unico 17 è DAVID TREZEGUET 2) l’unico guerriero è ARTURO VIDAL”.

SPORTEVAI | 25-12-2019 09:30