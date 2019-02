Tifosi Juve entreranno al San Paolo: polemica sul web

Neanche il tempo di terminare la giornata calcistica odierna che la febbre per il big match di domenica prossima del San Paolo è già alle stelle. Napoli-Juventus non è mai una partita come le altre e la si vive sempre con particolare trasporto. Il botta e risposta è già cominciato, con De Laurentiis che punzecchia i bianconeri e la replica arrivata da Tuttosport. A far discutere però è stata una decisione presa su suggerimento dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

Tifosi Juventus a Napoli – Leggendo il comunicato della società azzurra sui biglietti si evince che la tifoseria ospite sarà presente, a differenza dell’andata quando la trasferta fu vietata a tutti i tifosi partenopei residenti in Campania. Tante le proteste dei sostenitori napoletani che lamentano il diverso trattamento riservato alle due tifoserie.

Alvino si rivolge alla società – Il telecronista Carlo Alvino su Twitter ha acceso la polemica scrivendo: “Napoli-Juventus settore ospiti aperto ai tifosi possessori di tessera tifoso Juventus. Dopo il divieto di trasferta ai tifosi del Napoli all’andata incredibile decisione del Casms. Ad essere sempre penalizzati sono solo i tifosi azzurri. Si impone una presa di posizione del club!”. Da Torino la possibilità di polemizzare non si è fatta attendere, con il portale Tuttojuve che ha puntualizzato: “Una testata giornalista non registrata a Napoli e dintorni, tuttavia, potrebbe anche osservare che i tifosi bianconeri non sono soliti devastare gli stadi altrui”. Su una cosa non c’è dubbio, Napoli-Juventus è già cominciata.

SPORTEVAI | 24-02-2019 10:06