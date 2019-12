Tifosi Juve in festa: E’ il miracolo di Natale

La sconfitta a Roma con la Lazio già alle spalle. La Juventus si è gettata l’aria di crisi alle spalle con una prestazione convincente e una vittoria per 3-1 ai danni dell’Udinese. E sui social c’è entusiasmo tra i fan bianconeri. Tanti i temi all’ordine del giorno a partire dalla scelta di puntare sul tridente nel quale speravano i tifosi della Vecchia Signora ma anche l’ottima prova di Higuain, un Rabiot finalmente convincente e la doppietta di Ronaldo. E non manca qualche appunto a Maurizio Sarri.

Troppi gol subiti. L’unico neo della giornata il gol subito al 93’ che non è andato giù a tanta parte della tifoserie: “Troppi gol presi anche oggi che abbiamo dominato” scrive un tifoso, “Gol preso dispiace per Gigi Buffon”. “Abbiamo fatto di tutto per prenderlo questo gol” e ancora “Tanto il golletto dobbiamo sempre subirlo” scrive ancora un altro tifoso che fa capire subito come la pensa con un eloquente #Sarriout.

Il tridente. La scelta d Sarri di tenere fuori Bernardeschi e di puntare sul tridente Higuain, Dybala, Ronaldo ha convinto i tifosi che non sembrano apprezzare l’ex viola: “Per farne tre bastava mettere il tridente e tenere fuori pippardeschi”, vive un tifoso a cui ne fanno eco altri: “Primo tempo strepitoso, secondo di accademia. Partita che comunque mostra il potenziale offensivo che abbiamo e che va sfruttato”. “Che bello vedere la Juve giocare a calcio”.

L’eroe di giornata. Ma il giocatore più applaudito dalla tifoseria non fa parte del tridente d’attacco, ma sta in difesa e risponde al nome dii Demiral: “Non farlo giocare è uno spreco. Giocatore clamoroso”. “Guai a darlo al Milan, che giocatore”.

SPORTEVAI | 15-12-2019 17:10