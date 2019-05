Tifosi Juve commossi dopo la conferenza: Ecco il nostro stile

E’ durata il tempo di una partita di calcio, recupero compreso, e si è chiusa con l’abbraccio tra gli applausi di Agnelli con Allegri. Mai addio fu tanto dolce. Rimarranno parole non dette, segreti non rivelati, liti nascoste ma una cosa è sicura: la Juventus e il suo ormai ex tecnico escono a testa altissima dopo un tormentone che ha tenuto tutti col fiato sospeso. La commozione in sala stampa si trasferisce direttamente sui social, dove la maggioranza dei tifosi bianconeri commenta quanto ha visto e sentito in tv o su streaming.

LE REAZIONI – Se c’è qualcuno, come il giornalista di Libero Fabrizio Biasin, che non crede troppo alla sincerità del presidente della Juve (“Agnelli mi ricorda la mia ragazza del liceo, l’Anna. “Sei straordinario, mi fai ridere, la prima volta che ti ho visto è stato un colpo di fulmine, con te ho vissuto momenti straordinari…. Però ora ti mollo per Marione”) i follower bianconeri sono invece quasi unanimi nell’esprimere riconoscenza a tutti. Anche a quell’Allegri tanto contestato fino a ieri: “Può piacere o meno, ma le sue lacrime accanto ad Agnelli parlano per lui sull’amore e l’impegno profusi verso i nostri colori. Nessuno ti toglierà mai ciò che hai fatto in questi 5 anni” o anche: “Noi Juventini dobbiamo essere orgogliosi di avere un Presidente come #Agnelli ed una società così forte”.

ORGOGLIO JUVE – Qualcuno dà interpretazioni precise (“Agnelli fa capire che la scelta è stata di Nedved, Paratici e di buona parte della squadra. Fosse stato per lui, Max sarebbe rimasto lì”) ma la convinzione generale è che Agnelli si sia dimostrato veramente il personaggio forte di questa vicenda: “Agnelli ci mise la faccia all’inaugurazione dello Stadium con parole forti, nell’addio di Del Piero, nel salutare Marotta, nella scelta di Allegri e nella fine del rapporto. In un calcio di cinesi, americani, sceicchi è un vanto. Vorrà sempre il bene e il meglio per la Juve” o anche “La velocità e la convinzione in cui ha risposto SI alla domanda “se è stata la scelta più sofferta da quando è presidente” mi fa letteralmente paura. Una cosa però certa è che metà della squadra e i due dirigenti non gli hanno lasciato altra possibilità”. La commozione corre sul filo del web: “In tutta la mia vita, non ho mai visto un allenatore esonerato che ringrazia commosso, un presidente che saluta e congeda in questo modo un proprio dipendente. Grazie Andrea e grazie Massimiliano di tutto. Forza Juve!” oppure: “Ma qui c’è ancora qualcuno che mettere in dubbio lo stile Juve?! Hanno gestito l’addio del mister in modo magistrale. Domani tutti dovranno rendere omaggio al mister Allegri”. E infine: “Mai visto nulla di simile..Max e Andrea commossi che a stento riuscivano a trattenere le lacrime. Io nel frattempo ho pianto. Buona fortuna mister..te la meriti tutta”.

