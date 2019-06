Tifosi Juve, Inter e Napoli uniti: Forza Simoni, non mollare

La notizia del ricovero in terapia intensiva dopo un malore accusato nella sua abitazione di San Piero a Grado, in provincia di Pisa, ha scosso tutto il mondo del calcio. Gigi Simoni versa in condizioni critiche in ospedale e preghiere per la sua guarigione stanno arrivando da ogni dove. Potere della signorilità di un tecnico, che da poco ha compiuto 80 anni, che in carriera si è sempre distinto non solo per i successi in campo (7 promozioni in A, la Coppa Uefa vinta con l’Inter nel ’98) ma anche per il suo stile. Allenatore-gentiluomo è la frase più usata in queste ore e fa piacere che messaggi di auguri siano arrivati non solo dalle tantissime squadre che allenato (dalla Cremonese all’Ancona) o da giocatori (Canuti e tanti altri) ma anche dai tifosi della Juve che pure nella fatidica stagione ’97-98 furono rivali acerrimi per lo scudetto delle polemiche, quello del rigore negato da Ceccarini per il fallo di Iuliano su Ronaldo nello scontro diretto.

AFFETTO BIPARTISAN – Così se sui social c’è qualcuno che fa ancora polemiche (“Non bastano 15 milioni di juventini per mettere insieme la dignità di Gigi Simoni”) arrivano tanti messaggi anche dal tifo bianconero: “Oh mister, non mi combinare scherzi, eh!? Ti aspetto puntuale anche quest’anno con la tua intervista su Iuliano-Ronaldo. Altrimenti che #Inter #Juve sarebbe?” o anche: “Mister non mollare ,devi parlarci ancora del rigore su Ronaldo,dello scudetto sfumato ..con affetto uno juventino che di fronte all’uomo non vede bandiere”, oppure: “Oh Mister sono Juventina mi raccomando niente scherzi ci sono ancora un po’di Juve Inter di cui parlare” e infine: “Forza Gigi Simoni Anche noi juventini facciamo il tifo per te!”.

LE REAZIONI – Anche a Napoli non l’hanno dimenticato (“GigiSimoni per me è quel Napoli che le vinceva 1-0, magari al 90° con goal di Milanese. E’ Colonnese, Altomare, Esposito Cruz, Ayala, Boghossian, Turrini, Aglietti, Caccia, Pecchia, e Taglialatela! E quel goal di Beto in semifinale di coppa italia all’Inter. CORAGGIO MISTER”) ma è sulla sponda-Inter che affiorano nostalgia e dolore: “Qualcuno era interista perché Gigi Simoni è una brava persona. Forza mister” o anche: “Per far capire che uomo è Gigi Simoni basta confrontare i bifolchi che oggi danno del tu agli arbitri “ciao Taglia” con il suo “ma si vergogni!”. Uno che ha dato del lei pure a quel pezzo di m…. che gli stava rubando una partita in modo indegno” oppure: “Quando ricevi migliaia di attestati di stima dai tuoi ex tifosi vuol dire che sei entrato nella storia di quella squadra. Gigi Simoni è stato il miglior allenatore dell’Inter nell’era Moratti, prima dell’avvento di Mourinho“. Il web è unito come non mai: “Non c’è tifo che regga. Forza il mondo del calcio ha ancora bisogno di lei Gigi Simoni “. Infine i rimpianti: “Tu sei l’allenatore della mia Inter da ragazzino. Tu sei quella persona mite che difendeva i nostri colori contro tutti. Tu sei un signore del calcio GigiSimoni ” e “Mister Gigi Simoni il calcio italiano ti deve ancora chiedere scusa, ora vinci il tuo scudetto più importante, il secondo, perchè per la gente normale quello del 98 l’hai stravinto tu”.

