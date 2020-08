Tifosi Juve spazientiti: Te ne devi andare

Da idolo della curva a separato in casa: triste il destino per Gonzalo Higuain. Era stato acquistato dal Napoli nel 2016 per 94 e passa milioni di euro, ora per i dirigenti della Juventus è diventato quasi un orpello ingombrante di cui non si sa come liberarsi. Un orpello da 7,5 milioni netti a stagione, che Paratici vorrebbe piazzare al più presto.

Higuain, un no tira l’altro

Il problema è che il Pipita non vuol saperne di lasciare Torino. E, come scrive la Gazzetta dello Sport, la sua strategia è diventata quella di rispondere “no, grazie” a tutte le offerte di trasferimento pervenutegli dalla società. Nessuno, al momento, è in grado di pareggiare il cachet percepito in bianconero. E allora, per l’argentino, meglio aggrapparsi un altro anno al contrattino firmato anni fa, quando era la star assoluta del calcio italiano.

Quanto pesa il Pipita sulle casse della Juve?

Ovviamente, gli interessi di Higuain non coincidono con quelli della Juve. A bilancio il bomber argentino, che negli ultimi mesi ha visto il campo e ancor meno la porta col contagocce, pesa per 18 milioni a stagione. Pirlo sembra interessato ad altri profili (l’ultima tentazione è quella del romanista Dzeko), anche se il centravanti argentino nutre in cuor suo una speranza.

Higuain-Pirlo, incontro in vista

Le speranze del Pipita, stando almeno alle dichiarazioni riportate dalla Gazzetta, sono affidate a un incontro chiarificatore con l’allenatore: “Devo presentarmi e vedere cosa succede con Pirlo. Sicuramente sarà una dinamica diversa a prima”. Difficile, però, che il nuovo tecnico della Juve possa rigenerare d’incanto l’attaccante, che pure con Sarri – suo mentore ai tempi di Napoli e anche al Chelsea – ha imboccato una parabola discendente che sembra inesorabile. Le speranze degli juventini, paradossalmente, sono più improntate al fatto che Pirlo possa convincere il bomber a cambiare aria.

Caso Higuain, le reazioni dei tifosi

“Higuain è come quella ragazza che vuoi lasciare ma che ti minaccia di fare qualsiasi cosa se solo dovessi provarci. De Laurentiis ci ha visto lunghissimo”, scrive Luisito. Altri tifosi sono decisamente più espliciti con l’ex idolo: “Te ne devi andare”. Ma non mancano le voci fuori dal coro, come quella di Enzo: “Quindi ci vogliamo togliere dalle scatole Higuain (32 anni) per prendere un attaccante giovane e forte come Benzema (32 anni) oppure addirittura più vecchio come Dzeko??”.

SPORTEVAI | 21-08-2020 10:14