Tifosi Juve spietati, ironia social su rientro Khedira

A inizio stagione è stato fondamentale per dare equilibrio (e assist) a una squadra che stava cambiando pelle, in passato è stato decisivo per i successi della Juve ma Sami Khedira non piace a tutti i tifosi della Juventus. Con l’età che avanza il tedesco, che non è mai stato un fulmine di guerra come velocità, qualche volta è apparso fuori luogo nel gioco che richiede Sarri ma a bloccarlo è stato in realtà il brutto infortunio occorsogli nella gara con il Sassuolo.

LO SCORE – Khedira aveva giocato 12 gare di campionato e 5 di Champions ma il 4 dicembre è dovuto ricorrere ad un intervento di pulizia artroscopica eseguito dal professor Ulrich Boenisch ad Augsburg in Germania.

IL RECUPERO – L’operazione, effettuata dal Dottor Ulrich Boenisch, alla presenza del medico sociale Nikos Tzouroudis, è perfettamente riuscita e il giocatore ha iniziato da subito le cure riabilitative. I tempi di recupero previsti sono di circa tre mesi, pertanto si pensa che a fine febbraio possa tornare.

IL POST – Khedira su Instagram e su twitter ha voluto condividere con i tifosi i progressi che sta facendo, ed ha postato una foto sua mentre fa esercizi in palestra, scrivendo: “On my way”, a far intendere di essere pronto a rientrare.

LE REAZIONI – Senza pietà le reazioni di molti tifosi della Juve, che lo hanno sempre accusato di essere troppo fragile. Assieme a tanti fan che incoraggiano il giocatore, arrivano post di un sarcasmo sicuramente eccessivo: “Per favore, non tornare, non abbiamo più bisogno di te. Bentancur sta giocando in maniera eccellente”.

IRONIA – C’è chi scrive: “Fai con calma, Campione c’è tempo da qui a maggio” e chi affonda ancora di più: “Fai con calma, prenditi tutto l’anno“, oppure: “Forza Sami, ti aspettiamo a giugno!” e ancora: “Sami prenditi tutto il tempo, non c’è fretta” e infine: “No fratello, rilassati ancora un po’, perchè correre?”

21-12-2019