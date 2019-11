Tifosi Milan compatti: Compra chi vuoi ma quello no

Che il Milan debba intervenire sul mercato a gennaio è chiaro a tutti da tempo ma se prima si pensava solo ad Ibrahimovic e magari a un centrocampista, ecco che l’infortunio di Duarte ha messo a nudo un’altra lacuna. Con Caldara che non ha pienamente recuperato c’è emergenza tra i centrali e Maldini e Boban starebbe tornando alla carica per Demiral, ai margini nella Juve di Sarri, senza dimenticare il sogno Ibra per l’attacco.

VECCHIA FIAMMA – Già in estate il Milan si era interessato al turco, ora i rossoneri sono intenzionati ad aumentare il pressing dopo l’infortunio di Duarte (fuori per 3/4 mesi) perchè avrebbe le caratteristiche giuste che sta cercando Pioli.

I PRECEDENTI – Il nome di Demiral non scalda per niente l’ambiente rossonero. Scottati dai casi Bonucci e Higuain, che pure avevano un valore assai superiore, i fan rossoneri non vorrebbero fare altri “affari” con i bianconeri.

LE REAZIONI – C’è chi scrive: “Tanto giochiamo una volta a settimana, possiamo stare anche con 3 centrali. magari valorizziamo Gabbia piuttosto che andare sul mercato a prendere i panchinari della Juve” o anche: “Rimpiazziamolo con chiunque tranne con scarti dei ladri, per favore…”.

LE SOLUZIONI – Ogni idea è valida pur di non prendere Demiral: “C’è Gabbia nel breve termine e poi credo che si possa puntare sul recupero di Caldara” o anche: “Per qualche motivo che mi sfugge Demiral è stato preso a 15 +/- e da quando fa panchina alla Juve vale mille milioni. Dobbiamo essere bravi a cercare altrove” e ancora: “Resta pure a Torino grazie!”.

BASTA – Fioccano commenti negativi: “La stampa vuole affibbiarci un giocatore che ha più che raddoppiato il proprio valore solo per aver vestito la maglia d’allenamento di quella squadra lí. Basta acquisti dai gobbi! Piuttosto prendiamo un difensore dalla serie B. Basta fare gli stessi errori!” e infine: “Sarà stato Demiral a fargli male cosi… sto cristiano che tutti i giornali pompano al milan da un anno può finalmente arrivare e dare altri soldi a quelli di Torino”.

SPORTEVAI | 29-11-2019 10:27