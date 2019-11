Tifosi Milan e Juve furiosi: lo scambio non piace a nessuno

E’ un classico che quando c’è la sosta impazzino le notizie di mercato ma stavolta gli ultimi rumours non fanno sognare bensì creano disagi ed imbarazzi. La notizia del ritorno di fiamma della Juventus per Donnarumma sembra non piacere nè ai fan bianconeri nè a quelli del Milan. A 19 mesi dalla scadenza del contratto è stallo con il club rossonero per il rinnovo e i bianconeri sono alla finestra. Ci sono offerte per Szczesny (scade nel 2021) e Gigio non intende far sconti ai rossoneri sull’ingaggio. Prende corpo pertanto lo scambio: Donnarumma alla Juve in cambio di Rugani, Demiral e conguaglio.

LA NOTIZIA – Già nei giorni scorsi chi si era azzardato a rilanciare la trattativa, ovvero Peppe Di Stefano di Sky, era stato oggetto di invettive via web e la situazione si ripete ancora e con un’aggiunta. Sono anche i tifosi della Juve a dire di no.

QUI JUVE – Tantissimi fan della Vecchia Signora non accettano lo scambio: “Mi tengo strettissimo Szczesny” o anche: “Ma assolutamente no! Polonia è molto ma molto meglio di Donnarumma” e infine: “Come ogni sosta di novembre che si rispetta l’accostamento Donnarumma-Juve ci sta perfetto”.

QUI MILAN – Ancor più veementi le reazioni dei tifosi del Milan: Non vedo perché il Milan dovrebbe cedere un portiere con 15 anni di carriera davanti per le ultime riserve della Juve, Demiral e Rugani, + 2 spiccioli” o anche: “Pagare moneta vedere cammello”.

LE REAZIONI – C’è chi scrive: “Abbiamo già venduto Donnarumma?? Non sapevo !! .. se mai dovesse essere, visto il valore di certi giocatori .. mi aspetto, pretendo che il Nostro Milan, ops scusate ,Elliott o chi per esso , chieda dagli 80 milioni in su ” o anche; “Torna il solito ritornello sulla cessione di Donnarumma, ma Plizzari non potrebbe rientrare cosi magari si conclude questa storia?”.

I SUGGERIMENTI – Fioccano i commenti: “Szczęsny+D.Costa…e se ne può parlare..”, oppure: “Scambio alla pari con Dybala casomai”. C’è chi nota: “Prima settimana di sosta per le nazionali (e siamo a venerdì ancora ) : Intervista a Mirabelli, Intervista a Montolivo, Caso Donnarumma. Immagino la seconda..”.

LA STRATEGIA – Un altro tifoso del Milan è acido: “Come fare per destabilizzare il Milan durante la pausa delle Nazionali? Semplice…parlare della richiesta di 6 anni per Scaroni, parlare del povero bistrattato Montolivo, parlare di Donnarumma alla Juve con la regia di Raiola” e infine: “Secondo me il limite di Donnarumma sono i piedi,perciò il Milan fa fatica a venderlo. Oggi le top europee cercano un estremo difensore che possa partecipare al gioco. Per il resto è un ottimo portiere”.

