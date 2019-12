Tifosi Milan hanno deciso: Basta, ci vuole rispetto

Viene ed accetta le condizioni pur di spingere la squadra in alto, non viene fino a quando non gli garantiscono 18 mesi ben pagati, viene annunciato in occasione del compleanno del club, beffa tutti e se ne va all’Everton con Ancelotti. Il futuro di Ibrahimovic continua ad essere il vero giallo dell’inverno. La scadenza del 12 dicembre, a fine gironi Champions, è passata eppure ancora non si sa dove giocherà il bomber ex Mls.

I DUBBI – Nelle ultime ore sembra che il giocatore si stia allontanando dall’Italia, nonostante fosse stato lui stesso ad annunciare il ritorno in serie A. Il Bologna si era già chiamato fuori ma Milan e Napoli hanno continuato a corteggiarlo.

LA SCELTA – Un tira e molla, quello di Ibra, che sta infastidendo le tifoserie. In particolare i fan del Milan hanno quasi deciso di scaricare lo svedese a quanto si legge sui social.

LE REAZIONI – Sono in tantissimi che chiedono rispetto al giocatore: “Caro Ibra, tu puoi essere anche Ibrahimovic ma noi siamo molto di più, SIAMO IL MILAN #respect”. o anche: “Vada sereno dove preferisce, è stato un campione ma sta mettendo in piedi un teatrino che, a 38 anni, non merita più”.

SCETTICI – Anche i più speranzosi si dimostrano ora scettici: “Se lo stanno facendo fregare di nuovo…” oppure: “Probabilmente vuole troppi soldi e ADL come Gazidis non ci sente” e ancora: “Riferite a Mino che se vuole venire Ibra bene, altrimenti amen la vita continua”.

DELUSI – L’atteggiamento di Ibra ha stupito tanti fan: “Caro Ibra, se tenevi davvero a questa maglia saresti venuto immediatamente senza stare a trattare per spillare fino all’ultimo centesimo” o anche: “Non tutti i milanisti son così convinti del suo ritorno”.

LA BEFFA – C’è chi scrive: “Se non viene in Italia però dovete dire Milan, Napoli e Bologna beffate , ma chissà perché mi immagino solo Milan beffato” e infine: “Sarà un gran giocatore Ibrahimovic ma che senso ha ricostruire un campionato e una squadra con un giocatore di 38 anni?”.

SPORTEVAI | 13-12-2019 09:59