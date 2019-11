Tifosi Milan in coro: tra noi e loro c'è una sola differenza

Una prestazione comunque positiva ma che come accade fin troppo spesso quest’anno non porta punti. Il Milan arriva alla sosta con un desolante +4 sulla zona retrocessione ma anche con la consapevolezza che la stagione, per quanto negativa, si può comunque salvare. Sul web più che rabbia c’è un clima sconsolato fra i sostenitori del Diavolo, che indviduano in alcuni giocatori i capri espiatori.

Questione di dieci – A decidere la gara è stata una giocata individuale di Paulo Dybala, entrato al posto di Cristiano Ronaldo per un cambio che ha comunque creato scalpore. Proprio quello è il punto più sottolineato dai milanisti online, difatti c’è chi scrive “Noi abbiamo in campo il nostro dieci, Calhanoglu, loro tengono come arma segreta il loro, ovvero Dybala. La differenza sta in questo”. A rincarare la dose un altro tifoso afferma “Non è solo questione di rosa profonda, hanno 3-4 supercampioni mentre noi nemmeno uno”.

Centrocampo trovato – Fra le note positive per i tifosi del Milan c’è sicuramente il fatto che la prestazione del centrocampo è stata positiva. Su Twitter si legge “Almeno stavolta non ha tolto Paquetà. Assieme a Bennacer e Krunic deve essere il centrocampo titolare. Altro che Kessié e Biglia, che purtroppo ci ritroveremo col Napoli per la squalifica di Ismael”.

Non si segna mai – Il problema è evidente e sul web non può passare inosservato. Finisce 1-0 per la Juventus, zero gol segnati. “La foto della stagione, non cerchiamo di creare occasioni, arrivano lo stesso e non le sfruttiamo” scrive un appassionato su Facebook, mentre un altro replica “Il Lecce ha fatto quattro gol più di noi. Ma di che parliamo?”.

