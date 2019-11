Tifosi Milan infuriati: Per noi puoi andare via

Ce n’è una al giorno per il Milan che, in attesa di tornare in campo sabato pomeriggio contro il Napoli, si trova a doversi districare tra voci di mercato, preoccupazioni economiche, rumours di cambio di proprietà e quant’altro. L’ultima polemica l’ha innescata Piatek con un’intervista dal ritiro con la Polonia.

LE PAROLE – Il bomber, che sta attraversando un momento (assai lungo, per la verità) piuttosto opaco al Milan, non si è attirato molte simpatie affermando: “Ora valgo 38 milioni e farò di tutto per valerne 60/70 la prossima volta che cambierò squadra”.

LE COLPE – Piatek si è preso anche parte delle colpe per il gol che stenta ad arrivare ma a colpire sono state soprattutto quelle parole sulla sua valutazione, come se non pensasse ad altro che ad andar via dal Milan appena sarà uscito dal tunnel.

LE REAZIONI – I tifosi del Milan, che già da mesi rumoreggiavano, sono esplosi contro il giocatore sui social: “Dando per scontato il fatto che entro mesi/anni vada via.. gia è scarsissimo poi se non ha a cuore neanche la squadra allora è solo deleterio” o anche: “Da tifoso di calcio, quando sono brutte queste dichiarazioni di Piatek? La morte del calcio romantico. Non “spero di vincere e alzare trofei” ma “quando cambierò club voglio valere 70 milioni”…”.

L’IRONIA – Scattano anche reazioni ironiche: “Vuol fare il bene della società e vorrebbe farle fare un enorme plusvalenza” o anche: “Piatek dichiara amore eterno al Milan dicendo di andarsene solo quando varrà 70 mln. Cioè, MAI!”.

TRADUZIONE – C’è chi commenta: “Traduco: “Se resto una schiappa non mi schiodate da qui e continuate a pagarmi, se invece ritorno a segnare vado dove mi pagano di più e voi vi attaccate al tram…”. Il ragionamento di Piatek non fa una piega. Con questo Milan può permetterselo”.

BYE-BYE – I fan rossoneri sono già pronti a scaricarlo: “Pensare che c’era chi non lo avrebbe scambiato con Icardi…mah” o anche: “Ma vedi di puntare la porta, che non la becchi piu nemmeno quando sei davanti”, oppure: “Uno che considera il Milan alla pari di trambus per me può andar via già a gennaio Ciao Piatek”.

LA MAGLIA – Fioccano le critiche: “Giá appena transferito al Milan il padre aveva commentato qualcosa sul suo step di permanenza al Milan per poi passare a un’altra squadra. Grande attaccamento alla maglia. Non importa, migliorasse almeno per la grana poi puó andare gentilmente a quel paese” e infine: “Con una sola dichiarazione è riuscito a far inc…i propri tifosi e far ridere quelli avversari! Piatek fenomeno vero!”.

