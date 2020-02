Tifosi Milan non abboccano più: Vediamo a giugno

Hanno aspettato a lungo per poter leggere il pensiero dell’uomo più discusso del mondo-Milan ma alla fine quel momento è arrivato. Ivan Gazidis ha deciso di raccontare le sue verità alla Gazzetta, smentendo contrasti con Maldini e Boban, rassicurando Pioli e tracciano le linee guida della squadra che verrà. Un’intervista a 360 gradi che però non rassicura del tutto il popolo rossonero.

LE PAROLE – Tra i tanti temi trattati il Ceo rossonero ha detto: “Con Zvone e Paolo ci parliamo tutti i giorni. Torniamo insieme, felici o tristi, dopo ogni partita. Tutto quello che facciamo è insieme. Tutti noi vogliamo la stessa cosa”. e ancora ” Pioli resta in pole position anche per il futuro: la stagione è ancora aperta. È presto per parlarne adesso. Rangnick? Non parlo mai di tesserati di altri club, calciatori, allenatori, dirigenti che siano. Non sarebbe giusto e corretto farlo”.

LE REAZIONI – Tutti hanno letto le sue parole e fioccano le reazioni sui social. Prevale lo scetticismo da parte dei fan rossoneri: “L’intervista di Gazidis un po’ calma le acque ma aspetto il prossimo mercato per giudicare…io un pensiero ce l’ho…” o anche: “Stando alle parole di Gazidis “Elliott non vuole estrarre valore dal Milan”. Semplicemente sono dei benefattori, ah ah ah”.

I FATTI – C’è chi scrive: “Le parole di Gazidis le salviamo da qualche parte. A giugno, quando arriveranno i fatti, vedremo se avrá mentito o detto il vero” o anche: “Quindi anche Gazidis è dell’idea che serva un mix di giovani e giocatori esperti come Ibra…strano mi avevano detto il contrario!”.

QUANTE TESTE – Pochi sono convinti che davvero non ci siano contrasti interni alla dirigenza: “Rimango della mia idea al Milan troppe teste. Elliott deve scegliere la strada. Linea Gazidis non può coesistere con quella di Maldini e Boban. Io sto dalla parte di Paolo e Svone ma se dovessi puntare 1 euro lo punto su Ivan. Per me ha già vinto lui.”.

CHI CI CREDE – Non mancano tifosi che credono alle sue parole: “Come Zorro e Paolo pure lui sposa la linea di talenti e giocatori di esperienza. Ora per piacere la smettete di dire che Gazidis dice no a questo, quello e quell’altro?” e infine: “Gazidis è il primo che sento parlare a nome della proprietà. Se non era chiaro è lui l’uomo chiave scelto dal fondo”.

SPORTEVAI | 22-02-2020 09:58