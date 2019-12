Tifosi Milan spaventati: Ok Ibra ma basta errori, non vendetelo

Il plebiscito non c’è ma la stragrande maggioranza dei tifosi del Milan ha brindato con gioia alla notizia del ritorno di Ibrahimovic. L’affare ormai fatto, con lo svedese che alla ripresa del campionato vestirà di nuovo la maglia rossonera, non ha però fatto dimenticare tutti i problemi. Nella memoria c’è ancora quell’umiliante 5-0 di Bergamo ma soprattutto la speranza è che il mercato rossonero in entrata non si fermi qui. E che quello in uscita non preveda cessioni eccellenti.

IL DUBBIO – Cosa succederà, si chiedono tutti, a Piatek ora che c’è Ibra? Pioli cambierà modulo per farli gocare entrambi? Il polacco verrà ceduto, magari in prestito per sei mesi? Sarebbe giusto continuare a dare fiducia al cannoniere dello scorso anno?

I PARERI – Sono diverse le squadre alla finestra che sperano di poter prendere Piatek. La Fiorentina è una anche se sui social non mancano tifosi interisti che lo vorrebbero come bomber di scorta (“Io Piatek in prestito lo prenderei, per me Conte gli fa fare 50 gol”).

LA PROVA – I fan rossoneri fanno sapere senza mezzi termini la loro posizione: “Vendere Piatek sarebbe da co… e non ci voglio nemmeno pensare”, oppure: “Non è un parere e la prova LAMPANTE è Higuain. Trattasi di certezza: i problemi del Milan non sono Piatek”.

LA COLPA – C’è chi scrive: “Il problema di Piatek, a mio parere, non è Ibrahimovic, non è nemmeno Piatek. Il problema di Piatek sono i problemi del Milan, e se dovessi svendere qualcuno non sarebbe sicuramente lui, non oggi, per lo meno (anche perché se Ibra avesse mezzo problema chi giocherebbe?)”.

LA SOLUZIONE – La paura è che Ibra non sia pronto per giocarle tutte: “Piatek a mio avviso non va ceduto assolutamente Ibra lo puo aiutare tantissimo non facciamo c* .” o anche: “Ma per carità… Vogliamo restare con una sola punta vera di 38 anni?”.

IL PROBLEMA – In tanti sono lapidari: “Ibra e Piatek devono giocare assieme. Sono Suso e il turco a dover levarsi dai c… “, oppure: “Dopo Bacca, Higuain adesso anche Piatek? Ma si capisce che il problema non sono gli attaccanti ma chi deve fornire gli assist?” e infine “Se si torna a giocare a 2 punte, Piatek con lui vicino può tornare a fare una marea di gol”.

