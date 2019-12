Tifosi Milan sul piede di guerra: Giocatore inutile

Finito – o quantomeno accantonato – il tormentone Ibrahimovic si apre un altro fronte per il mercato del Milan. Radio-mercato parla del forte interessamento per Matic, che potrebbe lasciare a prezzi di saldi il Manchester United dove non trova più spazio. Ci sarebbe da combattere anche la concorrenza dell’Inter, con il giocatore che proprio nei giorni scorsi aveva elogiato pubblicamente il lavoro di Conte, ma a preoccupare i tifosi del Milan non è la concorrenza.

I DUBBI – I fan rossoneri speravano in colpi più importanti per rafforzare la squadra e il nome di Matic – a giudicare dai commenti sui social – scalda poco o niente i cuori milanisti.

LE REAZIONI – La stragrande maggioranza boccia l’arrivo del centrocampista e i motivi sono tanti: “Mi sembra un po’ troppo vecchio per gli standard di Gazidis , se non hanno il ciuccio non li prendiamo” o anche: “Per me super bollito Matic, a quel punto veramente che vai a riprendere Baka da Montecarlo”.

BOCCIATO – C’è chi è ancor più esplicito: “Ecco, Matic è il classico acquisto di esperienza che mi fa ca…, giocatore inutile” o anche: “Probabilmente di calcio non capirò niente ma a me Matic fa letteralmente ca…”.

LE CRITICHE – C’è chi osserva: “Ogni giorno uno nuovo. Ora, io sono il primo a criticare la dirigenza, però neanche è normale fare ‘ste robe per poi dire che non lo abbiamo comprato” e chi si dispera: “Se il nome nuovo per svoltare a centrocampo è Matic non siamo messi molto bene”.

CARO – Il cartellino sarà anche a buon mercato ma l’ingaggio pesa: “Matic prende 7 milioni in Inghilterra. È uno stipendio abnorme per le nostre casse” o anche: “Con che soldi lo pagano che il Milan non ha un euro?” e infine il consiglio: “Non bisogna prendere i giocatori a fine carriera. Che é esattamente la politica che ci ha portato al disastro. Matic spero stia dov’é e stiano dove sono tutti i giocatori di questo tipo. Peraltro non si sta parlando di un fuoriclasse”.

