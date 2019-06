Tifosi Milan temono scippo della Juve

La voce è forte ed è già rimbalzata sul web, alimentata da Tweet, indovinelli e suggestioni che alimentano da un lato ansie e timori, dall’altro speranze e aspettative. La Juve si fionda su un forte difensore italiano, è pronta a rimpiazzare Bonucci – che sembra destinato al Psg – con il suo erede. Di chi si tratta? Del capitano del Milan, ovviamente. Di Alessio Romagnoli.

Il post di Paganini – A scatenare la ridda di rumors è stato un messaggio su Twitter postato di buon mattino sul suo account dal giornalista Rai Paolo Paganini. L’esperto di mercato non si è sbilanciato più di tanto, ma in fondo non c’è bisogno di grandi competenze calcistiche per capire come col suo messaggio alluda proprio a Romagnoli (circostanza peraltro confermata successivamente dallo stesso Paganini). Ecco il post: “Buongiorno. È il mercato dei difensori. Inter ha preso Godin, Manolas Napoli – DeLigt Juventus – Andersen Milan – Bartra Roma – Bonucci potrebbe andare al Psg e la Juventus è sulle tracce di un forte difensore italiano. Ho avuto conferme ma non lo dico”.

Le reazioni – Apriti cielo. Dopo le voci sull’addio di Donnarumma e l’esclusione dalle coppe, un’altra tegola potrebbe abbattersi sul capo dei milanisti. Che infatti sul web si sfogano, in un mix di rabbia, delusione e paura di perdere uno dei (pochi) campioni ancora in rosa. “Ecco adesso vendono Bonucci e vengono a rompere il c… per Romagnoli, occhio. State lontani dal capitano!!!”, tuona Matteo contro la famelica Juventus. Disilluso è invece il commento di Adelinda, cuore rossonero ferito: “Il Milan ormai è un nobile decaduto che inizia a vendersi i gioielli di famiglia. Romagnoli Donnarumma 💔🖤 😢”. Un altro tifoso del Milan invece spera sia solo una boutade, come il tormentone allenatore: “Dopo le paranoie su Guardiola ora tutti contenti iniziano a farsi i filmini su Romagnoli: che bello portarli a passeggio questi rubentini, basta un tweet”.

SPORTEVAI | 29-06-2019 12:17