Tifosi Milan tra rabbia e nostalgia: Non con quella maglia

Qualcuno lo rimpiange ancora e ricorda cosa è riuscito a fare nonostante la squadra fosse di livello medio, altri ne esaltano la signorilità, qualcuno gli fa solo gli auguri ma tutti i tifosi del Milan hanno avuto una strana sensazione nel vedere Gattuso con la tuta del Napoli, nel giorno della sua presentazione ufficiale.

LA CONFERENZA – A distanza di oltre sei mesi i fan rossoneri hanno riascoltato le parole del loro ex allenatore. L’avevano lasciato all’ultima giornata dello scorso campionato quando, dopo aver fallito la Champions per un soffio, si era dimesso con grande signorilità rinunciando a un contratto ancora in essere.

LE REAZIONI – A differenza dei tifosi del Napoli, la maggioranza dei sostenitori milanisti ha avuto sensazioni spiacevoli: “Sto proprio male come un cane a vederlo con altri colori” o anche: “Mi fa molto male vederti con un’altra maglia, ma è giusto così. In bocca al lupo Rino Gattuso, sei e sarai sempre una grande bandiera rossonera”.

NOSTALGICI – Non pochi i nostalgici che lo vorrebbero ancora sulla panchina del Milan: “Non son triste perché Gattuso sta al Napoli. Son triste perché Gattuso non sta al Milan Buon lavoro Rino, tutto il bene del Mondo tranne per due o tre partite l’anno”.

ESAGERATI – C’è chi non ci sta: “Sono stufo marcio di sta situazione che stiamo vivendo… Ognuno che invece di tifare per il Milan tifa per una componente attuale o passata del Milan…E lo fa addirittura godendo per le sfighe dei ragazzi che scendono in campo”.

IL TIFO – Un tifoso osserva: “Voglio bene a Rino come ne voglio ad Ancelotti, questo non significa però che abbia tifato o tiferò Napoli, non ho sperato nel fallimento di Giampaolo né ne ero felice per “rivalutare” Rino”.

LA DELUSIONE – Fioccano i commenti: “Mi sento un po’ “delusa”, visto che si è dimesso dicendo che la pressione al Milan è troppa.. come se al Napoli cambiasse qualcosa ora come ora” o anche: “Un po’ un colpo al cuore vederlo così conciato”.

LE CRITICHE – Una frangia di tifosi non lo rimpiange: “L’ho sempre criticato come allenatore, mai come uomo. Sono felice che non sia più il nostro allenatore, ma gli auguro ogni bene per il suo futuro lontano da Milanello” o anche: “Non mi cambia nulla vederlo li . Comunque non lo ritenevo il male del Milan farà bene con la rosa che ha il Napoli . Da noi non mi piaceva come stile di gioco” e infine: “Ma parlate dell’amico di Mirabelli? Quello che faceva giocare Calhanoglu, Biglia, Borini, Rodriguez anche se non si tenevano in piedi?”.

SPORTEVAI | 12-12-2019 11:51