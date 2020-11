Tifosi Milan: Tutte da ridere idee per chi andrà ora in panchina

Non fosse una cosa serissima ci sarebbe davvero da prenderla a ridere: non bastava la positività al Codi di Stefano Pioli, che anche ieri – dopo un ulteriore tampone – si è confermato col contagio in atto. Anche il vice che avrebbe dovuto sostituirlo in panchina, ovvero Giacomo Murelli, ha contratto il virus e non potrà sedere in panchina a Fuorigrotta domenica contro il Napoli.

Murelli costretto alla quarantena a domicilio

Il celebre “anti-Maradona” come veniva chiamato da giocatore e che da anni segue Pioli dappertutto come allenatore in seconda è risultato “lievemente positivo a un primo test effettuato domenica, positività confermata ieri da un secondo tampone molecolare. Murelli sta bene e proseguirà la quarantena a domicilio”. Era previsto che Pioli lo teleguidasse da casa domenica al San Paolo ma non sarà Murelli a sedersi sulla panchina rossonera.

I tifosi scherzano: Ibra o Gattuso il tecnico di domenica

Non sanno se ridere o piangere i tifosi del Milan che si sfogano sui social. Fioccano anche reazioni divertenti: “Tanto l’allenatore effettivo lo ha già avuto ed è guarito. E non parlo di Bonera”. Lo stesso concetto espresso da un altro tifoso: “Sogno Zlatan allenatore-giocatore col Napoli”.

Sul tema Ibra allenatore-giocatore come in Inghilterra si è visto spesso sono in tanti ad esprimersi ma c’è chi ha idee ancor più originali, considerando l’anima rossonera dell’allenatore del Napoli: “In panchina Gattuso. Un po’ di qua un po’ di là” o anche: “Contro il Napoli siederà in panchina Gattuso in stile Pippo Franco quando si cambiava la divisa di Roma e Lazio nel derby”.

La soluzione sembra Bonera

Ad oggi la soluzione più semplice sembra comunque essere quella di Daniele Bonera, membro dello staff di Pioli, che è in possesso del patentino.

SPORTEVAI | 17-11-2020 10:04