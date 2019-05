Tifosi Napoli al Cagliari: ora vi lamentate ma con la Juve no?

Nel post partita di Napoli-Cagliari a tenere banco è stata la discussione sul rigore assegnato agli azzurri dal VAR al 97’, che ha deciso la partita. Furioso il d.s. sardo Marcello Carli, che ha parlato di decisione assurda: “Se il VAR vogliamo farlo diventare una barzelletta continuiamo così – le sue parole a Sky Sport – Una cosa così contro il Napoli non l’avrebbero mai fatta perché sarebbe diventata mediaticamente una cosa allucinante. Un punto per noi vuol dire la vita”.

“E BERNARDESCHI?” Parole che hanno immediatamente spaccato il web, suscitando la reazione dei tifosi del Napoli. In tanti, infatti, hanno ritento eccessiva la reazione del dirigente sardo e molti hanno ricordato come in passato il Cagliari non abbia protestato per episodi anche più gravi. I tifosi azzurri, in particolare, hanno ricordato il celebre mani di Federico Bernardeschi in Cagliari-Juventus alla 20a giornata dello scorso campionato: un fallo piuttosto evidente non sanzionato dall’arbitro Calvarese né colto dal VAR, un episodio che permise ai bianconeri di uscire vincitori per 1-0 dalla Sardegna Arena e di non perdere terreno dal Napoli, allora capolista con un punto di vantaggio. “Non l’ho mai visto così arrabbiato nemmeno sul mani di Bernardeschi”, scrive sarcasticamente Domenico riferendosi a Carli sulla pagina Facebook di Sky Sport. Stesso tono quello utilizzato da Francesco: “Onore al ds del Cagliari sempre pronto a far valere i diritti della sua squadra. Ricordo ancora il casino che fece l’anno scorso per il mani di Bernardeschi non sanzionato dall’arbitro…”.

“ALLORA RIMASERO ZITTI”. Carli, in realtà, arrivò al Cagliari solo a fine stagione. Ma per i tifosi del Napoli conta poco, Carli in questo caso rappresenta tutta la dirigenza sarda. “Qui perché non sfogó tutta la sua rabbia? Il bersaglio era troppo pericoloso da attaccare?”, aggiunge Luca postando un’immagine del fallo di Bernardeschi. “Peccato che la stessa reazione non l’hanno avuta l’anno scorso per questo rigore negato… ah già, che scemo, contro la Juve è vietato protestare”, la chiosa di Luigi.

SPORTEVAI | 06-05-2019 09:56