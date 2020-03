Tifosi Napoli e Milan uniti: Non vogliamo questo scambio

Il calcio è fermo, il calciomercato no. Mentre si litiga sull’opportunità o meno di riprendere gli allenamenti e si fanno congetture ipotetiche sulle possibili date per far ricominciare il campionato, coloro che non ha mai smesso di lavorare sono i dirigenti sportivi, che si stanno portando avanti con i loro compiti iniziando ad agire sul mercato. Tutto molto più difficile in questi tempi di incertezza: anche far venire campioni dall’estero è un’operazione doppiamente complicata considerata l’emergenza che nel nostro Paese è superiore (almeno per il momento) a quella di tutti gli altri.

Un mercato fatto in casa

Più semplice, dunque, operare all’interno del gruppo dei giocatori che attualmente sono già in Italia. In queste ore si parla spesso dell’interessamento del Milan per Milik. Il bomber polacco non ha ancora rinnovato con il Napoli e le possibilità che vada via sono altissime.

La richiesta del polacco

De Laurentiis ha fatto diverse offerte ma non si è mai addivenuti ad un accordo, non solo per l’entità dell’ingaggio ma anche per la clausola rescissoria che Milik vorrrebbe fosse accessibile. I rossoneri invece, a prescindere dal futuro di Ibra, hanno bisogno di un bomber.

Uno scambio che non convince

Si sa anche che Gattuso è rimasto affezionato a diversi suoi ex giocatori del Milan ed ecco allora prendere corpo l’idea di uno scambio Milik-Calhanoglou ma a giudicare da quel che si legge sui social l’affare non stuzzica nessuna delle due tifoserie.

L’affare non s’ha da fare

Fioccano reazioni negative su entrambi i fronti. Dal versante rossonero si legge: “Sempre peggio… davvero si va sempre più vicini al disastro sportivo, di anno in anno. Sembra che non si voglia mai toccare il fondo.. sempre più in basso.. grazie a tutti”, da quello napoletano invece: “Dai ma questo è uno scambio che non faccio manco su Fifa“.

C’è chi cambia i protagonisti dello scambio (“L’unico scambio giusto sarebbe Romagnoli-Milik”) e chi da Napoli non si capacita: “Ho letto dello scambio Milik Calhanoglu… Se fosse davvero vero noi siamo dei veri co…”.

E se con Ibra….

Infine c’è un tifoso del Milan che suggerisce: “Lo dico?Ok lo dico. Se Milik si facesse almeno un anno con Ibra e imparasse qualcosa da quest’ultimo,diventerebbe uno dei migliori e il top per noi per almeno i prossimi 5 anni(sempre se poi i dirigenti non ce lo vendono)”.

SPORTEVAI | 21-03-2020 09:59