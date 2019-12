Tifosi Napoli: Incredibile, De Laurentiis ne esce sempre bene

Molti a Napoli già lo rimpiangono e continuano a pensare che sia stato un errore imperdonabile esonerarlo ma intanto Carlo Ancelotti sembra già pronto a ricominciare da un’altra parte. L’ex tecnico azzurro è rimasto nella sua casa in città fino a qualche giorno fa ma ora è vicinissimo l’accordo con l’Everton. Ancelotti vuol ripartire dalla Premier League e dimenticare la triste avventura in azzurro.

L’INTESA – L’accordo dovrebbe essere ufficializzato a breve, Ancelotti pertanto si svincolerà definitivamente dal Napoli, cui era legato ancora da un contratto fino a giugno con surplus garantito dal mancato rinnovo per il terzo anno.

IL RISPARMIO – Questo implica che De Laurentiis risparmierà la restante parte di ingaggio che avrebbe dovuto versare al tecnico emiliano. I conti in tasca al presidente del Napoli li fa l’esperto economico del Sole 24 Ore, Marco Bellinazzo, su twitter.

IL TWEET – Bellinazzo scrive: “Ad occhio e croce il risparmio sul 50% di ingaggio annuale per Ancelotti e staff consentirà di pagare lo stipendio semestrale di Gattuso e di risparmiare circa 3 milioni”.

LE REAZIONI – Fioccano le reazioni sui social: “De Laurentiis di soldi proprio non ne butta, eh” o anche: “Ma non è che l’ha esonerato solo ora, perché ha saputo che si sarebbe accasato all’Everton, e così non gli avrebbe dato manco più un centesimo? Perché se no, questo è l’uomo più fortunato della terra…”.

I SOLDI – C’è chi osserva: “Ercolino sempre in piedi” e chi fa di conto: “La qualificazione agli ottavi, il risparmio anche del prossimo anno dell’ ingaggio di Ancelotti e l’incasso col Barca compensano quasi la mancata qualificazione in Champions”.

ENTRATE – Un utente ricorda: “Considerato che il primo anno di stipendio,lo ha pagato la clausola di Sarri nella trattativa per Jorginho al Chelsea, direi che ADL ancora una volta sui soldi non si batte”. C’è infine chi non la considera una vera vittoria: “Come si dice dalle nostre parti lo sà bene, ‘O sparagno nun è mai guadagno”.

SPORTEVAI | 17-12-2019 09:11