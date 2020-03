Tifosi Napoli irridono Agnelli: “Sei ancora sicuro?”

Raggiungendo i quarti di finale della Champions League, l’Atalanta ha dimostrato che il lavoro svolto sul campo conta più del blasone, rispondendo indirettamente alla domanda che la scorsa settimana Andrea Agnelli aveva rivolto riguardo al futuro della massima competizione europea: “È giusto che una squadra senza storia europea partecipi alla Champions al posto di altre che hanno avuto risultati positivi nel recente passato?”.

“Cosa dirà Agnelli?”

Sui social network non sono pochi i tifosi che hanno approfittato del successo di ieri della Dea a Valencia per tirare nuovamente in ballo il presidente della Juventus. Molti, ad esempio, i tifosi del Napoli che sui social hanno rinfacciato ad Agnelli le sue dichiarazioni.

“E adesso Agnelli cosa dirà?”, si domanda Angelo su una delle pagine Facebook più frequentate dal tifo napoletano. “Complimenti all’Atalanta – aggiunge Giuseppe – Vi auguro di continuare ad andare avanti per zittire tutti quelli che dicono che si vince solo con la storia e i top player”.

Max si allinea: “Dopo quello che ha detto Agnelli sull’Atalanta i nerazzurri meritavano di andare avanti in Champions League”.

Critiche dagli juventini

Ma non ci sono solo i tifosi del Napoli a tirare nuovamente in ballo le dichiarazioni del presidente bianconero. Anche tifosi della Juve non risparmiano critiche al loro numero uno.

“Penso di parlare per molti tifosi della Juve dicendo che siamo estremamente orgogliosi di quanto fatto dall’Atalanta – scrive Gianni su Twitter -. Agnelli si vergogni per non aver compreso questa bellissima storia, non siamo con te. I nerazzurri giocano un calcio meraviglioso e ispirano tante persone, questo è ciò di cui è fatto il calcio”.

E Mark è sulla stessa lunghezza d’onda: “Se hai un problema con quello che sta facendo l’Atalanta in Champions League, allora hai un problema con il concetto stesso di calcio come sport”.

SPORTEVAI | 11-03-2020 09:51