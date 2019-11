Tifosi Napoli perplessi: È davvero il giocatore che ci serve?

La situazione in casa Napoli è complicata per questioni che sembrano essere esterne al rettangolo verde, quindi la soluzione è da ricercare all’interno dello spogliatoio e non in sede di calciomercato, ma è altrettanto evidente che numericamente i partenopei a centrocampo siano in difficoltà. Allan attraversa un momento no e non ci sono altri incontristi puri in rosa, quindi ecco che il nome che circola all’ombra del Vesuvio è quello del milanista Franck Kessié.

Quanti dubbi – Il calciatore ivoriano già in passato era stato cercato dal club campano, ma poi il Milan riuscì a strapparlo. Non è questo però che non piace ai napoletani, che sul web commentano poco convinti. C’è chi scrive “Ma che ce ne facciamo di un calciatore che gioca bene una partita su cinque? Qui serve gente che ci faccia fare veramente il salto di qualità” e chi va oltre affermando “Leggo di Mertens a Milano e Kessié al Napoli. Spero di essere su Scherzi a parte”.

I milanisti lo salutano – Viceversa i tifosi rossoneri si conformano già solo con la sua partenza. Pellegatti considera Kessié in partenza e i commenti dei seguaci del Diavolo spiegano bene la loro posizione riguardo alla cessione. Molti si augurano che proprio dal Napoli si possa provare a pescare qualcuno dei talenti che hanno fatto grande la squadra quando alla guida c’era Maurizio Sarri.

Scontro diretto – Curiosamente alla ripresa del campionato la prossima settimana ci sarà proprio la sfida fra il Milan e il Napoli, in programma al Meazza sabato 23 novembre alle ore 18. Potrà essere l’occasione per le due dirigenze per parlare ancora di questi movimenti di mercato.

SPORTEVAI | 16-11-2019 11:26