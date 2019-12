Tifosi Napoli: sì al 4-3-3, ma sui titolari Gattuso non convince

Come sarà il Napoli di Rino Gattuso? Domani è in programma l’esordio del nuovo allenatore azzurro, che in allenamento ha iniziato a mostrare le sue idee di gioco. La prima, già anticipata dal tecnico nella conferenza stampa di presentazione a Castelvolturno, è il ritorno al 4-3-3, modulo invocato da una buona parte della piazza.

QUALI TITOLARI? Sui giocatori che dovranno tirare fuori il Napoli da questo momento complicato, invece, la questione è più complicata. I giornali sportivi hanno prima svelato la volontà di Gattuso di escludere Callejon, Mertens e Insigne dai titolari, per puntare su giocatori più motivati; nelle ultime ore, dopo i primi allenamenti retti da Gattuso, pare proprio che i tre possano essere titolari contro il Parma.

“Questa squadra è abituata a questo modulo, tatticamente i giocatori si esprimono al meglio con i movimenti del 4-3-3”, scrive Luca su una delle pagine Facebook dedicate ai tifosi del Napoli, sintetizzando il pensiero di molti napoletani.

Parlando di giocatori, invece, la discussione si anima. Il più discusso, come spesso gli capita, è Lorenzo Insigne. “Basta togliere Insigne con quel suo gioco lento e noioso e hai risolto molti problemi – scrive Giovi – il calcio moderno veloce e sempre meno tecnico, i calciatori come Insigne possono giocare solo nei dilettanti”.

“Insigne deve andare km e km via da questa squadra… Emarginato al massimo”, aggiunge Eduardo, mentre Giovanni crede che l’attaccante possa rinascere ritrovando il modulo a lui più congeniale: “Non sono entusiasta del 4-3-3, ma ora attendo sfracelli da Insigne, faccia il fenomeno”.

PROBLEMA IN MEDIANA. Anche Gianpaolo invoca una soluzione tattica del recente passato: “Fai giocare Mertens prima punta!”. “E Lozano?”, si chiede invece Annarita, ponendosi il problema del messicano che, in questo modo, potrebbe finire ai margini del progetto.

Quasi tutti i tifosi, invece, concordano sul fatto che a Gattuso manchi un centrocampista da piazzare davanti alla difesa. “Ma siamo così sicuri che Fabian non possa giocare davanti alla difesa (cioè vertice basso)?”, suggerisce Ciro. Risponde Armando: “Assolutamente no. Il centrocampista centrale non deve portare troppo la palla e deve saper giocare ad un solo tocco per eludere il pressing e deve dare copertura alla difesa. Serve un rinforzo”.

