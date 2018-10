Partita sospesa per lancio di palline: protesta contro gli eSport

Strana protesta quella messa in scena da parte di tifosi dello Young Boys di Berna, squadra svizzera che stasera affronterà la Juventus in Champions League. Durante il match contro il Basilea dello scorso 24 settembre, gli ultras del team giallo-nero hanno dato vita ad un particolarissimo sciopero del tifo, volto a contestare gli investimenti dei club elvetici nel settore degli eSport.

Berna, tifosi protestano contro gli eSport lanciando gamepad e palle da tennis

Tutto è accaduto al minuto numero 16 del primo tempo, quando il tifo organizzato si è fermato e ha cominciare a lanciare oggetti sul campo da gioco. Si trattava per lo più di palline da tennis, ma non è mancato qualche gamepad, che ha costretto l’arbitro a sospendere il match: esattamente quello che chiedevano gli ultras per dare visibilità alla propria causa.

Sulle gradinate è difatti comparso un enorme striscione con il simbolo della ‘pausa’, corredato da un commento esplicito: “Scheiss e-Sports”, che significa “E-Sports Merda”. È la prima volta che il tifo organizzato prende una posizione così netta contro le discipline elettroniche, che stanno conquistando sempre di più le nuove generazioni, contribuendo indirettamente a ‘svuotare’ le curve degli stadi.

La Juventus intanto sta muovendo (seppur timidamente) i primi passi proprio verso investimenti nel settore e-Sport in collaborazione con lo sponsor Cygames, sulla falsariga di tante altre società italiane e straniere. Si spera che all’Allianz Stadium di Torino non si ripeta la stessa scena di Berna, e che la partita contro gli svizzeri si svolga senza disordini di alcun tipo.

HF4 | 02-10-2018 08:30