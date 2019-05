Tifosi rossoneri al veleno sulla Juve: Vergogna

Non è andato proprio giù ai tifosi del Milan il modo in cui si è sviluppato il risultato dell’anticipo della trentacinquesima giornata di Serie A. Juventus e Torino pareggiano 1-1 ma dopo una gara in cui i granata avrebbero potuto anche strappare i tre punti, venendo raggiunti soltanto nel finale da una rete di Cristiano Ronaldo. L’impressione che in molti hanno avuto è che i bianconeri non avessero l’intenzione di togliere punti alle squadre che sono in lotta per il quarto posto (che vale la Champions League) assieme al team di Gattuso.

Ronaldo alleato – Dopo averlo denigrato i milanisti adesso vedono nell’asso portoghese e nella sua voglia di vincere la classifica dei marcatori una importante ancora di salvezza (considerando che la Juventus dovrà affrontare ancora Roma e Atalanta). Su Twitter infatti si legge “Pareggia Ronaldo che è l’unico a cui ancora importa qualcosa” e un ironico “Dopo il grave episodio di insubordinazione di stasera Cristiano Ronaldo sarà multato e messo fuori rosa fino a fine campionato per evitare possa segnare agli amici di Roma ed Atalanta”.

Monta la rabbia – Le critiche però sono pesanti contro la società piemontese. I commenti sono al vetriolo, come “Avete ancora dubbi su quale società temano quei ladri? Con noi esultavano come se avessero vinto la Champions League, contro l’Inter e nel derby giocano in ciabatte. Non voglio pensare allo schifo a cui dovremo assistere contro le consorelle Atalanta e Roma” e “Stanno falsando la lotta CL e arriverà il giornalista moggiano di turno a dargli ragione perché è colpa delle altre”.

SPORTEVAI | 04-05-2019 10:05