Si è svolta l'udienza riguardante il campione, che a fine marzo aveva tamponato un camion in Florida ribaltandosi con la sua auto: decisiva l'ammissione di colpevolezza.

Non sarà stato spettacolare come quelli che gli hanno consentito di vincere tornei e major in successione, ma anche l’ultimo “colpo” piazzato da Tiger Woods nel corso dell’udienza presso il tribunale della contea di Martin, in Florida, ha sortito gli effetti sperati e ha consentito al re del golf di raggiungere l’obiettivo prefissato. Il campione era stato convocato in tribunale, dove si è presentato con al fianco la compagna Vanessa Trump, per essere giudicato a proposito del grave incidente stradale che l’ha visto coinvolto lo scorso marzo: sospetta guida in stato di alterazione la motivazione che aveva portato al suo arresto.

Tiger Woods, l’ultimo incidente a Jupiter Island in Florida

L’ex numero 1 al mondo a fine marzo era alla guida della sua Land Rover sulle strade di Jupiter Island, con cui ha tamponato il rimorchio di un camion nel corso di un tentativo di sorpasso. Come conseguenza della sua manovra spregiudicata, Woods si è poi ribaltato con la sua autovettura. Arrestato e sottoposto all’alcol test, risultato negativo, il golfista è stato poi rilasciato su cauzione otto ore più tardi, rifiutando di sottoporsi all’analisi delle urine. Per questo motivo è stato successivamente incriminato, insieme all’accusa di danneggiamento. Nei pantaloni di Tiger, per giunta, erano state trovate due compresse di idrocodone, un oppioide utilizzato come antidolorifico e regolarmente prescritto, di cui il campione aveva ammesso l’assunzione.

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Il verdetto del tribunale sull’ex n° 1 del golf: niente carcere

Se in un primo momento Woods si era dichiarato non colpevole, nel corso dell’udienza ha invece cambiato versione. Il re del golf non ha contestato le accuse che gli sono state mosse, ammettendo le sue responsabilità. Le stesse accuse sono state ridotte e derubricate, passando da guida in stato di alterazione a guida imprudente reiterata (seconda infrazione), scongiurando il rischio che il campione potesse essere condannato alla detenzione in carcere. Tiger se l’è cavata con una mini multa (per lui) di mille dollare e con la sospensione della patente per i prossimi cinque anni. Misura che dovrebbe evitare nuovi, gravi incidenti.

Quanti incidenti per Tiger Woods: le cure in un rehab svizzero

Già, perché la lista di sinistri che riguarda Tiger Woods è piuttosto nutrita. Già nel 2017 l’ex numero 1 era stato arrestato sempre in Florida dopo che la polizia lo aveva trovato addormentato al volante della sua auto, che era in moto, presentava danni e aveva due pneumatici sgonfi. Woods aveva assunto antidolorifici, come accertato da un esame tossicologico, si dichiarò colpevole e fu condannato a un anno di libertà vigilata. Nel 2021, poi, riportò diverse fratture alla gamba destra dopo essere rimasto coinvolto in un altro incidente stradale a Los Angeles. Woods ha fatto sapere che rimarrà ancora lontano dal golf (a luglio 2024 l’ultima partecipazione al PGA Tour) e, dopo i fatti di marzo, ha trascorso alcune settimane in un rehab in Svizzera.