Tiger Woods ha ricevuto la medaglia della Libertà

Tiger Woods dal gotha del golf mondiale al gotha degli americani eccellenti e famosi nel mondo: Donald Trump, nel giardino delle Rose della Casa Bianca, ha consegnato alla leggenda del green la medaglia presidenziale della libertà, la più alta onorificenza civile negli Stati Uniti, in passata conferita a campioni dello sport come Ali o a americani simbolo come Neil Armstrong, il primo uomo sulla luna.

"Sei uno dei più grandi atleti – l'incoronazione del presidente Usa – della storia dello sport. Un simbolo globale dell'eccellenza americana. Tu sei una grande persona, un ottimo ragazzo, una leggenda. Hai combattuto il dolore riconquistando la vetta del golf, come te non c'è nessuno". Con queste parole Trump ha sottolineato le imprese del fuoriclasse americano, commosso: "Grazie presidente – le dichiarazioni del californiano – è per me un onore ricevere questo riconoscimento. E' vero, ho lottato e ce l'ho messa davvero tutta per tornare a giocare su ottimi livelli. La recente vittoria al Masters Tournament è sicuramente una delle pagine più belle ed emozionanti della mia carriera". Al fianco di Woods, alla Casa Bianca, anche la mamma Kultida, i figli Charlie e Sam, la fidanzata Erica Herman e il caddie Joe LaCava. Woods è il quarto golfista della storia a ricevere a Presidential Medal of Freedom. Prima di lui c'erano riusciti solamente Arnold Palmer, Jack Nicklaus e Charlie Sifford.

SPORTAL.IT | 10-05-2019 19:52