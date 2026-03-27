Tiger Woods, incidente e arresto: la leggenda del golf si ribalta con l’auto. Le sue condizioni e cosa rischia

Il leggendario campione di golf è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza dopo un incidente stradale avvenuto in Florida. E non è la prima volta che succede

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Momento difficilissimo per Tiger Woods. La leggenda del golf è rimasto coinvolto in un incidente in Florida con la sua auto che si è ribaltata e ora arriva anche l’arresto per guida in stato di ebbrezza.

Incidente a Jupiter Island

Le prime immagini hanno destato subito grande preoccupazione. Tiger Woods è rimasto coinvolto in un incidente d’auto avvenuto a Jupiter Island, località che dista circa 150 chilometri da Miami e non lontano da dove vive il giocatore. A diffondere le immagini è stata la televisione locale WPTV che ha mostrato il Suv del campione ribaltato su un fianco quasi al centro della carreggiata. Non è stato ancora chiarita la dinamica dell’incidente e cosa è successo con l’ufficio della contea di Martin che solo nelle ultime ore ha cominciato a fornire i primi aggiornamenti su quello che è successo.

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L’arresto di Woods: di cosa è incriminato

A distanza di qualche ore dall’incidente è arrivata anche la notizia dell’arresto di Tiger Woods. John Budensiek, sceriffo della Contea di Martin, ha rivelato che il golfista ha deciso di sottoporsi all’alcol test (che avrebbe anche superato) ma si è rifiutato di sostenere l’esame delle urine che serve per dimostrare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. Le forze di polizia che sono arrivate sulla scena avrebbero notato un comportamento un po’ letargico da parte del campione che sarebbe stato immediato sottoposto ai test di rito e dopo il rifiuto è scattato anche l’arresto. Woods dovrà ora trascorrere otto ore nella prigione della contea e deve affrontare delle accuse per un reato minore (difficilmente in questi casi si arriva a pene detentive).

Non si tratta del primo incidente che ha visto convinto il campione di golf. Nel 2017 fu arresto a Palm Beach con il sospetto di guidare sotto l’effetto di sostanze e in seguito si dichiarò colpevole di “guida spericolata” con il pagamento di una multa di 250 ore e l’obbligo di seguire un corso. Andò decisamente peggio nel 2021 quando dopo un bruttissimo incidente in California soffrì di diversi infortuni alle gambe.

Il ritorno in campo

Nelle ultime ore il nome di Tiger Woods era balzato all’onore della cronaca per un possibile ritorno in campo po in occasione degli US Open 2026. Il campione, infatti, in virtù dei successi conquistati in carriera può sempre partecipare ai tornei Major ma è da tempo lontano dai campi dopo aver affrontato la rottura del tendine d’achille e un’operazione alla schiena che in questa stagione non gli hanno mai permesso di tornare a giocare. E chissà che l’incidente in Florida possa rappresentare un altro ostacolo verso il ritorno.