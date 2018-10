Timothy Weah si mette sul mercato

Le reti segnate in Supercoppa contro il Monaco e poi al debutto in campionato contro il Caen non sono bastate a Timothy Weah per farsi strada in pianta stabile nella rosa della prima squadra del Paris Saint-Germain.

Del resto la concorrenza non potrebbe essere più spietata, quindi a un classe 2000, seppur molto talentuoso, non resta che aspettare il proprio turno. Oppure cambiare aria in prestito. Proprio questa sembra l’intenzione del figlio dell’ex attaccante del Milan, attualmente Presidente della Repubblica della Liberia, che ha manifestato la propria volontà in vista del prossimo mercato invernale in un’intervista a 'Sports' Illustrated': "Lascerò il Paris Saint-Germain a gennaio in prestito. Sarò pronto a mettermi a disposizione di un altro club".

Veloce e forte fisicamente proprio come il padre, rispetto al quale però ha caratteristiche da attaccante più universale, Weah junior, che ha già debuttato con la Nazionale statunitense, potrebbe scegliere di misurarsi nel campionato italiano, seguendo le orme del genitore.

In estate un sondaggio era stato effettuato dalla Lazio, adesso le squadre pronte a farci un pensierino sono diverse, dal Genoa alla Sampdoria fino al Sassuolo e alla Fiorentina, ma nei prossimi mesi potrebbero fioccare gli interessamenti anche di squadre in lotta per non retrocedere, pronte a dare al giocatore un minutaggio maggiore.

SPORTAL.IT | 12-10-2018 22:55