Tino Asprilla si offre alla Colombia

L'ex attaccante del Parma Faustino Asprilla si offre come nuovo commissario tecnico della Colombia: "Se sono stato in grado di giocare con la maglia della nazionale, allora sono anche in grado di allenarla – è la singolare tesi esposta a un'emittente sudamericana – . Se mi chiamano, arrivo di corsa".

"Dovrei essere davvero molto stupido se non avessi imparato come si gestisce una nazionale dopo tutte le partite giocate con la Colombia fra Mondiali, Coppe America e qualificazioni". Asprilla è stato un Cafetero per 9 anni e ha giocato i Mondiali del 1998 e del 2002.

SPORTAL.IT | 10-09-2018 20:00