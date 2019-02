Tinsley lascia l'Italia e va al Porto

La Novipiù Junior Casale ha annunciato il passaggio di Brad Tinsley al Porto, società militante nella massima serie portoghese e avversaria della Pallacanestro Varese in FIBA Europe Cup.

“Una volta ricevuta l’offerta del Porto abbiamo pensato che il giocatore dovesse essere libero di fare la scelta migliore per sè e la sua carriera. Il suo comportamento in questi mesi alla Junior è stato esemplare e gli auguriamo il meglio per questa sua nuova esperienza” ha detto Giacomo Carrera, general manager della società piemontese.

Tinsley ha già militato nel Porto dal 2015 al 2017 vincendo anche il titolo lusitano nel 2016.

SPORTAL.IT | 26-02-2019 17:25