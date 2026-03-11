Virgilio Sport
Tirreno-Adriatico 2026, 3a tappa: Milan parte troppo presto, Andresen lo rimonta facilmente (e batte anche Philipsen)

Prima tappa per velocisti e prima delusione per Jonathan Milan, che sbaglia completamente i tempi della volata e paga dazio alla grande rimonta del danese Andresen. Del Toro sempre leader

Roberto Barbacci

Roberto Barbacci

Ha sbagliato i calcoli, Jonathan Milan: ha anticipato troppo la volata e Tobias Lund Andresen ne ha approfittato con grande intelligenza, vincendo il primo arrivo allo sprint dell’edizione 2026 della Tirreno Adriatico. Ha messo nel sacco tutti, il danese della Decathlon CMA CGM Team, sfruttando proprio la scia del velocista italiano che ha tentato l’allungo troppo presto, finendo con le pile scariche negli ultimi 100 metri. Arnaud De Lie ha chiuso in seconda posizione, solo terzo Jasper Philipsen, che non ha preso bene la volata e non è riuscito a tenere le ruote di Andresen.

