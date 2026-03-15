Tirreno-Adriatico, Milan imperiale a San Benedetto del Tronto: Jorgenson scippa Pellizzari, trionfa Del Toro

Il velocista italiano conquista l’ultima tappa della corsa dei Due Mari con una volata spettacolare. Il messicano Del Toro conquista la classifica generale davanti a Jorgenson e Pellizzari

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Isaac Del Toro si prende la Tirreno-Adriatico. L’ultima tappa è solo una passerella per il messicano della UAE che da gregario di Pogacar si prende le luci della ribalta e dimostra di essere una delle grandi stelle in ascesa del mondo del ciclismo. Terzo posto in classifica generale per Giulio Pellizzari che conferma la sua grande crescita. Ma tra una settimana quando va in scena la Milano-Sanremo, le gerarchie sono pronte a cambiare di nuovo. A San Benedetto arriva il successo di Jonathan Milan al sesto successo stagionale.

Milan: volata imperiale a San Benedetto

Tappa velocissima, è l’ultimo giorno ma nessuno ha voglia di prendersela con calma. La frazione che va da Civitanova Marche a San Benedetto del Tronto è destinata alle ruote veloci ma tutti vogliono giocarsi una possibilità. Nel finale il gruppo arriva compatto ma a 5 dal traguardo arriva l’ennesima azione di giornata con il norvegese Abrahamsen che cerca il colpo a sorpresa. Il gruppo prova a organizzarsi ma 2,5 arriva dal traguardo c’è anche una caduta che complica i piani con Magnier che ha la peggio. Milan sembra in difficoltà, è nelle retrovie. Solo negli ultimi 350 metri un compagno lo porta davanti e Jonathan ci mette la firma con una volata sontuosa.

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L’azione di Van der Poel

L’ultima tappa dovrebbe essere una di quelle passerelle finali dedicata alle ruote veloci. Dovrebbe perché a quanto pare nessuno ha informato della cosa Mathieu Van der Poel. Sull’unica salita di giornata a Ripatransone arriva l’azione del corridore olandese è devastante. Il gruppo si fraziona in più parti con l’olandese che continua a spingere e crea grandi difficoltà ai velocisti. Un’azione che sorprende tutti, che mostra caso mai ce ne fosse bisogno, l’enorme talento di VDP che mette alla corda tutti. A farne le spese è anche il suo compagno di squadra Philipsen che finisce dietro nel gruppo con Milan e che vede anche la presenza di Ganna e della Ineos che cerca subito (ma con grande fatica) di mettersi all’inseguimento.

Lo scippo di Jorgenson a Pellizzari

La maglia azzurra di Del Toro è inavvicinabile. Il messicano ha confermato nella corsa dei Due Mari di essere uno delle stelle nascenti nel mondo del ciclismo, capace di sparate clamorose in salita, in netto miglioramento anche dal punto di vista tattico e favoloso anche allo sprint. Alle sue spalle proprio all’ultima giornata arriva il sorpasso di Jorgenson ai danni di Giulio Pellizzari con il portacolori della Visma che si aggiudica 3 secondi di bonus in un traguardo intermedio per rubare la seconda posizione in classifica generale all’azzurro. La corsa del “Duca di Camerino” però rimane di altissimo livello, il marchigiano conferma di essere vicino al definitivo salto di qualità anche nelle corse a tappe. Manca ancora qualcosa per riuscire a centrare risultati di prestigio ma la strada è quella giusta.