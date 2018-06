Tite ha convinto Alemao

Alemao, ex campione brasiliano, ha parlato con TeleRadioStereo 92.7.

"Quando non avevamo la nazionale tutti aspettavano la domenica per guardare Ayrton Senna, ora invece puntiamo tutto sulla Seleçao e sul Mondiale perché sappiamo che si può fare bene. Dobbiamo avere fiducia in questa squadra, cosa che non avevamo quattro anni fa in occasione del Mondiale giocato da noi. Ma con Tite in panchina la musica è diversa" ha detto.

"Alisson? Si parla di lui ma stiamo uscendo dal 7-1 contro la Germania e la gente è molto concentrata su tutta la nazionale e su questi giocatori" ha aggiunto.

SPORTAL.IT | 07-06-2018 17:05