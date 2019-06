Titolo Gazzetta sul Milan scatena l'ironia sui social

Il Milan non ha ancora un allenatore (anche se con ogni probabilità sarà Marco Giampaolo) ma soprattutto deve ancora definire bene l’organigramma societario. Solo dopo aver messo tutte le pedine al suo posto si potrà partire con il calciomercato, anche se la Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna ha lanciato un interessante scoop a proposito di quella che sarà la strategia che verrà adottata dal club meneghino.

Ruolo per ruolo – Come è noto è molto vicino l’arrivo al Milan di Boban e Massara, con l’ex centrocampista che andrebbe ad affiancare Maldini. A tal proposito la rosea ha titolato “Maldini sceglie i difensori e Zorro il centrocampo: così il nuovo Milan potrà tornare grande”, scatenando però molti dubbi anche fra gli addetti ai lavori. Fabio Ravezzani, giornalista di Telelombardia, per esempio ha twittato “La domanda è: ma non si accorgono che la cosa suona così ridicola che anche solo scriverla diventa imbarazzante? Gli attaccanti li prende Sheva?”.

Tifosi scatenati – Ovviamente fanno eco i normali appassionati, difatti c’è chi scrive “Quindi i panchinari li prende Filippo Galli e i magazzinieri li sceglierà l’ex direttore dei Grandi Magazzini di Milano” e chi invece afferma “Poi Marco Van Basten che sceglie gli attaccanti, Kakà che sceglie i trequartisti, un dirigente che sceglie i dirigenti e un Sacchi che sceglie l’allenatore. Il portiere lo sceglie Raiola e forse a sto punto è l’unico che ci capisce qualcosa”. Almeno qualche sorriso però questa strategia l’ha già strappato.

SPORTEVAI | 11-06-2019 13:30