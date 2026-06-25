Tiziana Alla, debutto bagnato: "Ho vinto l'emozione studiando tanto, sogno di essere con Raisport con l'Italia ai Mondiali" ESCLUSIVA

Gli italiani avevano imparato a conoscerla meglio da quando ha debuttato come bordocampista della Nazionale in Rai, prendendo il posto occupato per 12 anni da Alessandro Antinelli, ma ieri per Tiziana Alla (romana doc come ci tiene a ricordare) è stato un debutto speciale: è diventata la prima telecronista donna a commentare una gara (maschile) ai Mondiali. In coppia con Sorrentino ha raccontato Inghilterra-Ghana. Laureata in Scienze Politiche, la Alla ha studiato giornalismo presso la Scuola di Giornalismo di Urbino. La passione per lo sport è nata in lei sin da quando era una bambina e le è stata trasmessa dal papà, che spesso ne approfittava per portarla allo stadio. Una volta tornata a casa da una partita, lei raccontava quanto visto in un articolo, che avrebbe poi spedito al Corriere dello Sport, nella speranza che questo potesse essere il punto di partenza per la sua carriera. E non si sbagliava. Le prime esperienze sono arrivate nella carta stampata, dove ha lavorato per dieci anni, prima al Il Messaggero, dove si occupava di cronaca, poi al mensile Bicisport e quindi al Corriere dello Sport. Il passaggio alla Rai è invece arrivato nel 2000, dove si è occupata di sport presso la redazione di Rai International. Ventiquattro ore dopo il debutto storico al Mondiale, Tiziana Alla racconta in esclusiva a Virgilio Sport le sue emozioni.

Ci racconti le sue emozioni: dal pre-gara fino a quando è andata in onda…

“Sicuramente l’emozione c’era, non si può negare. Era la prima anche per Sorrentino al Mondiale. Eravamo in condizioni logistiche molto particolari: alcuni stadi, seppur bellissimi, sono scoperti e siamo stati costretti a tenere per tutto il tempo l’ombrello in mano pur di non danneggiare le apparecchiature elettroniche o gli appunti che ci eravamo portati.”

Debutto bagnato debutto fortunato…

“Preferivo non svelarvelo perché per me i disagi sul lavoro sono ben altri, li conosco e li rispetto tantissimo. Certo, il meteo non c’è stato amico ma siamo riusciti a proteggere tutto!”

La vostra postazione era davvero altissima, è stato difficile riconoscere i giocatori nelle mischie?

“Si, confermo. Sono stadi non progettati ma adattati al calcio… La difficoltà c’è stata per tutti noi, in effetti la distanza e la pioggia non ci hanno agevolati ma non voglio sottolineare questi aspetti, è più una curiosità…”

Qualche collega l’ha chiamata per complimentarsi?

“Ho ricevuto tanto affetto sia prima che dopo, ne ho fatte tante di telecronache ma questa era diversa. Fuso orario permettendo sono stati tutti molto gentili. Ho cercato di rompere il ghiaccio con tranquillità e impostare il racconto della gara così come ho fatto per altre”.