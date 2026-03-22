Del Piero jr, esordio con vittoria davanti a papà Alex. E Thomas Buffon non riesce a spezzare la maledizione

Domenica speciale per Tobias, figlio di Pinturicchio: prima presenza in Serie D con la Pro Sesto. Non arriva il gol in C per il figlio di Buffon, da gennaio al Pontedera

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

I figli dei campioni del mondo crescono. E si candidano a raccogliere l’eredità dei loro genitori. Dopo Louis Thomas Buffon, che ha già esordito in Serie A col Pisa prima di essere prestato in Serie C, è il turno di Tobias Del Piero, che ha debuttato in Serie D con la Pro Sesto sotto gli occhi di papà Alex.

Tobias Del Piero in campo sotto gli occhi di papà Alex

È stata una domenica speciale per Tobias Del Piero, che ha esordito in Serie D con la maglia della Pro Sesto sotto gli occhi di papà Alex. Pinturicchio ha fatto scalo al campo di Carate Brianza per la sfida che la squadra in cui milita il figlio trequartista ha giocato e vinto 2-1 in trasferta contro il Sangiuliano.

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Come riferisce Sestonotizie, il classe 2007 è stato gettato nella mischia a circa 20’ dalla fine sul punteggio di 2-0 per la Pro Sesto maturato grazie al rigore di Banfi e al raddoppio griffato Mapelli. Tobias si è reso protagonista di un paio di spunti interessanti, poi nel finale i padroni di casa hanno accorciato le distanze. La compagine di Del Piero jr occupa la quinta posizione, ossia l’ultima piazza che porta ai playoff.

Nuova sfida alla Pro Sesto dopo la parentesi Sanremese

Tobias Del Piero aveva iniziato la stagione in una squadra dai cognomi illustri: la Sanremese. Sapete chi erano i suoi compagni nel club che milita in Serie D? Djorkaeff e Gattuso! Ci riferiamo a Oan, figlio dell’ex campione dell’Inter Youri, e a Francesco, nipote del ct della Nazionale.

Ma non è andata bene. Del Piero, che vanta un passato in Spagna tra le fila del Getafe e poi nel settore giovanile dell’Empoli, non è mai stato chiamato in causa e così a gennaio ha lasciato la squadra del presidente Alessandro Masu per ripartire dalla Pro Sesto.

Del Piero-Buffon: il calcio è un affare di famiglia

Compagni di squadra alla Juventus e in Nazionale, campioni del mondo nel 2006. Del Piero e Buffon sono stati tra i calciatori italiani più forti di sempre nei propri ruoli e, oggi, lasciano spazio ai loro figli. Da Tobias Del Piero a Louis Thomas Buffon, stessa età ma palcoscenici calcati diversi. Sì, perché Buffon jr – professione attaccante e figlio di Gigi e Alena Saradova – ha già assaggiato la Serie A col Pisa, si è messo in evidenza con la casacca della selezione U19 della Repubblica Ceca (al momento non gioca per l’Italia) e da gennaio gioca in Serie C col Pontedera. Il gol, però, non è ancora arrivato. Complice l’ultimo posto in classifica nel Girone B (solo 19 punti in 31 partite), il 18enne non si è sbloccato. Nelle ultime due uscite contro Guidonia e Pianese è stato impiegato nella ripresa per poco più di mezz’ora: la maledizione del primo sigillo continuo.