Todt: "Bottas più corretto di Barrichello"

Il presidente della Fia Jean Todt non condanna e anzi commenta positivamente il gioco di squadra utilizzato dalla Mercedes a Sochi. In un'intervista a Motorport, l'ex team manager della Ferrari si esprime così: "Io sono positivo, quando ci sono grandi squadre che battagliano per un titolo mondiale diventa complicato vincere, per cui quando ci sono le condizioni per adottare una strategia di gara è giusto che venga fatto. Il gioco di squadra fa parte degli accordi di un team".

Poi fa un paragone con quanto avvenne nel 2002 in Austria tra Barrichello e Schumacher: "Se uno prende una decisione è giusto che la faccia sapere all’esterno perché nella vita bisogna dire le cose come stanno. Io ho sempre voluto dire la verità e non solo nella questione Barrichello. Posso dire che Bottas si è comportato in modo più corretto di quanto non abbia fatto all’epoca Rubens".

SPORTAL.IT | 04-10-2018 10:20