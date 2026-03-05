Virgilio Sport
ALTRI SPORT

Lo sport più folle del mondo alle Olimpiadi? Cominciò tutto in un pub: il Toe Wrestling, la lotta con le dita dei piedi

Da curioso gioco da pub è diventato uno sport seguito in tutto il mondo, puntando anche a entrare nel programma olimpico

Pubblicato:

Tecnica, stabilità, presa e sensibilità sono tutto. No, non parliamo di basket o tennis, e nemmeno di palla a mano. Ci stiamo riferendo a quello che è nato come gioco da pub per poi diventare subito uno sport seguito e praticato da migliaia di persone nel mondo: il Toe Wrestling, la lotta con le dita dei piedi.

Dagli anni ’70 a oggi ha raccolto una una tradizione orgogliosamente eccentrica e una pletora di campioni iconici, da Alan “Nasty” Nash a Lisa “Twinkletoes” Shenton. Il regolamento è semplice e i suoi appassionati crescono di anno in anno, con un chiaro obiettivo in mente: portarlo alle Olimpiadi. Ci hanno provato nel ’98, ma senza successo. Il sogno è ancora lì, e non accenna a volersi arrendere.

Dopo una breve pubblicità, nel video trovate tutta la storia del folle Toe Wrestling, la lotta con le dita dei piedi.

Ford

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio