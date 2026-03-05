Lo sport più folle del mondo alle Olimpiadi? Cominciò tutto in un pub: il Toe Wrestling, la lotta con le dita dei piedi

Tecnica, stabilità, presa e sensibilità sono tutto. No, non parliamo di basket o tennis, e nemmeno di palla a mano. Ci stiamo riferendo a quello che è nato come gioco da pub per poi diventare subito uno sport seguito e praticato da migliaia di persone nel mondo: il Toe Wrestling, la lotta con le dita dei piedi.

Dagli anni ’70 a oggi ha raccolto una una tradizione orgogliosamente eccentrica e una pletora di campioni iconici, da Alan “Nasty” Nash a Lisa “Twinkletoes” Shenton. Il regolamento è semplice e i suoi appassionati crescono di anno in anno, con un chiaro obiettivo in mente: portarlo alle Olimpiadi. Ci hanno provato nel ’98, ma senza successo. Il sogno è ancora lì, e non accenna a volersi arrendere.

Dopo una breve pubblicità, nel video trovate tutta la storia del folle Toe Wrestling, la lotta con le dita dei piedi.