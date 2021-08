Secondo oro per la Norvegia nell’atletica in questi Giochi di Tokyo 2020 dopo quello strabiliante, con primato del mondo, di Karsten Warholm nei 400 a ostacoli maschili. Lo ha conquistato nei 1500 Jakob Ingebrigtsen, il grande favorito, che con tanto di record olimpico in 3’28”32 ha preceduto il keniano Timothy Cheruyot, argento, e il britannico Josh Kerr, bronzo.

OMNISPORT | 07-08-2021 14:18