Tokyo 2020, la Dallapè non molla

La tuffatrice Francesca Dallapè, intervenuta a Radio Sportiva, ha ribadito che si augura di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2020 insieme a Tania Cagnotto.

"Sarebbe un bel sogno perché abbiamo fatto un grande percorso da atlete e adesso potremmo presentarci come atlete e mamme. Sto aspettando una sua risposta per iniziare a prepararmi in modo serio, sarei disposta a fare questo percorso solo insieme a lei. Nell'ultimo periodo ho smesso di pressarla, ho adottato la tattica contraria a quanto fatto finora e la lascio dedicarsi alla sua bambina. Comunque ci spero. Il tempo limite per poterci preparare sarebbe cominciare gli allenamenti a settembre, servono almeno 2 anni di lavoro intenso per essere in grado di presentarci a Tokyo".

SPORTAL.IT | 25-05-2018 15:35