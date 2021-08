Tokyo 2020, oro a Mariya Lasitskene nell'alto femminile

Primo oro nell’atletica ai Giochi di Tokyo 2020 per la Russia, o meglio, per gli atleti del Comitato olimpico russo. L’ha conquistata Mariya Lasitskene nella bellissima gara del salto in alto femminile, nella quale purtroppo non erano presenti le azzurre Alessia Trost ed Elena Vallortigara, eliminate nelle qualificazioni. Con un balzo di 2 metri e 04 la russa ha preceduto l’australiana Nicola McDermott, argento con 2,02, e l’ucraina Yaroslava Mahuchikh, bronzo con 2,00.

OMNISPORT | 07-08-2021 15:37